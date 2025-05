A Federação Boliviana de Futebol (FBF) divulgou uma nota sobre a acusação de racismo que teria sido praticada pelo meia Miguelito, do América–MG. O jogador, que pertence ao Santos e está emprestado ao clube mineiro, foi detido Polícia Civil do Paraná e levado à 13ª Subdivisão Policial. Após todos serem ouvidos, Miguelito teve prisão decretada pelo crime previsto na Lei nº 7.716/89.

O lance aconteceu aos 30 minutos da primeira etapa na partida entre Operário e América-MG, pela Série B. A denúncia de Allano ocorreu após uma disputa de bola, quando os jogadores aguardavam um arremesso lateral.

Em nota, a FBF mostrou apoio ao atleta e destacou o direito de defesa para todos os cidadãos.

- Desde a FBF, expressamos nosso apoio institucional ao jogador neste momento difícil, reafirmando nossa confiança no respeito ao devido processo legal, ao direito à defesa e à presunção de inocência, pilares fundamentais de todo sistema de justiça - disse a entidade.

Miguelito foi revelado pelas categorias de base do Santos e é uma das principais apostas da Bolívia para os próximos anos. Pela seleção boliviana, disputou 22 partidas e marcou seis gols. Atualmente, é o vice-artilheiro das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Andamento da investigação sobre Miguelito

A Polícia Civil já entrou em contato com os responsáveis pela transmissão da partida para obter as imagens que possam comprovar o suposto crime. De acordo com a denúncia, o jogador do América-MG teria dirigido a expressão “Preto do c***” ao atleta do Operário.

A pena máxima prevista para o crime de injúria racial é de cinco anos de prisão.

Veja abaixo a nota completa da FBF

A Federação Boliviana de Futebol informa ao público que tomou conhecimento da situação legal enfrentada pelo nosso jogador da seleção nacional Miguel Terceros, atualmente no Brasil, devido a uma denúncia por supostos atos de racismo ocorridos durante uma partida válida pela Segunda Divisão do futebol brasileiro.

Desde a FBF, expressamos nosso apoio institucional ao jogador neste momento difícil, reafirmando nossa confiança no respeito ao devido processo legal, ao direito à defesa e à presunção de inocência, pilares fundamentais de todo sistema de justiça.

O Eng. Fernando Costa, presidente da Federação Boliviana de Futebol, entrou em contato com a família do jogador e com seu entorno para oferecer todo o apoio e acompanhamento necessários. Da mesma forma, manteve contato com o representante do atleta para coordenar as ações legais cabíveis e, nas próximas horas, estabelecerá comunicação com o Consulado Boliviano no Brasil e com as autoridades competentes da Confederação Brasileira de Futebol.

Como entidade máxima do futebol boliviano, reafirmamos nosso firme compromisso com a luta contra toda forma de discriminação, racismo ou violência, tanto dentro quanto fora dos campos de jogo, em consonância com os princípios promovidos pela CONMEBOL, pela FIFA e por nossa normativa interna.

Reiteramos nosso acompanhamento institucional ao jogador, na expectativa de que os fatos sejam esclarecidos conforme a lei.