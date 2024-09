Santos anuncia retorno de zagueiro Luan Peres

Luan Peres volta para o Santos (Foto: Ivan Storti/Santos FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 09:48 • Santos (SP)

O Santos anunciou a contratação do zagueiro Luan Peres na manhã desta terça-feira (3). O jogador chega sem custos para o Alvinegro, após rescindir com o Fenerbahçe, da Turquia. O zagueiro de 30 anos assinou com o clube paulista até dezembro de 2027.

O clube fechou com Luan Peres no último dia da janela de transferência, nesta segunda-feira (2), e recebe o zagueiro, que defendeu o Peixe entre 2019 e 2021, de volta. Na época, o jogador foi vice-campeão da Libertadores de 2020 com a camisa alvinegra, e mesmo após ser vendido, sempre foi aberto sobre sua vontade de retornar ao Santos.

Nascido em São Paulo, o jogador iniciou sua carreia profissional na Portuguesa em 2015, e chegou a atuar em outros clubes brasileiros, como o Santa Cruz, Bragantino, Ituano, Ponte Preta e Fluminense, até começar sua carreira na Europa.

Após uma temporada na Bélgica, Luan Peres foi emprestado ao Santos, onde ficou até 2021. No Peixe, o zagueiro foi destaque e garantiu a titularidade, ao defendeu o clube em 90 partidas disputada, com isso foi comprado pelo clube paulista. Em 2021, acabou sendo vendido para o Olympique de Marselha, da França e seguiu sua carreira internacional.

Com Luan Peres, o Alvinegro chega ao sexto reforço na atual janela de transferências. Anteriormente, o clube já havia acertado com o meia-atacante Billy Arce, o atacante Wendel Silva e o goleiro Renan, além do atacante Yusupha e o meia-atacante Ignacio Laquintana, anunciados nesta segunda-feira (2).