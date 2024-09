Santos anuncia a contratação do atacante Yusupha Njie

Foto: Divulgação/Santos FC







Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 11:59 • São Paulo (SP)

O Santos anunciou a contratação do atacante Yusupha Njie nesta segunda-feira (2). O atleta, natural de Gâmbia, chega ao Peixe em vínculo de empréstimo, junto ao Al-Markhiya, do Qatar, com validade até 30 de junho de 2025.

Yusupha, de 30 anos, começou a carreira profissional em 2014, atuando no Real de Banjul, de Gâmbia, mas rapidamente foi transferido para o FUS Rabat, do Marrocos. Permaneceu no país africano até 2017, quando desembarcou no Boavista, de Portugal.

Destaque no futebol português, Yusupha ficou seis temporadas na Europa e chegou a ser convocado para a seleção de Gâmbia. Ao todo, disputou 109 partidas e marcou 36 gols pelo Boavista. Em 2023, o atacante foi vendido ao Al-Markhiya, marcando 10 gols e anotando quatro assistências em 26 partidas.

Com Yusupha, o Alvinegro chega ao quarto reforço na atual janela de transferências. Anteriormente, o clube acertou as contratações do meia-atacante Billy Arce, do atacante Wendel Silva e do goleiro Renan.