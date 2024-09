Santos vive má fase mas faz série invicta fora de casa

(Foto:Divulgação Santos)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 05:30 • Santos (SP)

O Santos vive um período difícil na Série B do Campeonato Brasileiro e não vence há quatro rodadas. Em contrapartida, há um ponto positivo para a equipe de Carille: está invicta há seis jogos fora de casa.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

A última vez que o Peixe foi derrotado fora da Vila Viva Sorte foi, ainda no primeiro turno do campeonato, contra o Operário, em 14 de julho, com o placar final de 1 a 0.

Com isso, desde a 10ª rodada da Série B, o Santos não sabe o que é perder fora de casa e faz sequência invicta de seis jogos. Foram quatro empates, contra Mirassol, Vila Nova, CRB e Avaí, e duas vitórias, contra Ceará e Paysandu. Durante a fase, foram apenas três gols sofridos contra sete marcados.

Como visitante, o Santos defende a segunda melhor campanha na Série B, dos 40 pontos somados 12 foram fora dos gramados da Vila, logo atrás do líder Novorizontino que somou 20 pontos sem o mando.

Em contrapartida, apesar de bons números, o Santos enfrenta um momento delicado na competição e luta para conseguir o acesso à elite do futebol brasileiro em 2025. A equipe de Fábio Carille vem de um dolorido empate contra a Ponte Preta e chega a marca de quatro rodadas sem vitórias. A decepção da torcida do Alvinegro é notória após vaias aos jogadores e ao treinador durante a última partida.

Ao final do campeonato, a média de pontos do ocupante do G4 na tabela, que garante o acesso à Série A, é entre 62 e 64 pontos. Para atingir essa pontuação, o Peixe precisa somar pelo menos 22 pontos ao longo das próximas 14 rodadas.

Sequência do Santos

Para o próximo confronto, o Santos irá enfrentar, no próximo sábado (7) o Brusque. Em partida válida pela 25ª rodada da Série B do Brasileiro, a bola rola, na Arena Joinville, às 16h (horário de Brasília).