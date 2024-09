Ignacio Laquintana chega por empréstimo ao Santos (Foto: Reprodução/Santos)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 19:41 • Santos (SP)

Nesta quinta-feira (2), o Santos anunciou a contratação do meia-atacante, Ignacio Laquintana, do RB Bragantino, por empréstimo até o dia 31 de dezembro de 2024. O clube de Bragança chegou a um acordo com o Peixe, já que não tinha planos para o jogador no segundo semestre.

A expectativa é que Ignacio seja regularizado rapidamente e fique à disposição do técnico Fábio Carille para o próximo jogo, visto que o atleta atuou pelo Bragantino na temporada regular do futebol brasileiro. O Santos não divulgou, ainda, se há acordo para a extensão do vínculo.

O uruguaio, de 25 anos, é o quinto reforço anunciado na atual janela de transferências. Antes dele, o clube anunciou: o meia Billy Arce, os atacantes Yusupha Nije e Wendel Silva e o goleiro Renan. O zagueiro Luan Silva é mais um que deve ser anunciado pelo clube nos próximos dias.

O jogador defendeu o Peñarol, do Uruguai, e fez parte da seleção sub-20 e da principal do seu país. Pelo Bragantino, Ignacio jogou 31 partidas e marcou dois gols.