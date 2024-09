O que o Corinthians precisa para não cair?

Time do técnico Ramón Díaz enfrenta dificuldades na tabela (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 06:45 • Rio de Janeiro

A vitória no domingo diante do Flamengo deu um certo alívio ao torcedor do Corinthians, mas o time ainda tem muito chão pela frente para evitar seu segundo rebaixamento na história. Até aqui, os 25 pontos conquistados com 33% de aproveitamento não foram suficientes para manter o clube fora do Z-4.

Evitar a queda à Série B não é uma ciência exata, mas desde que o Brasileirão passou a contar com 20 clubes, em 2006, a pontuação considerada segura para se fugir do descenso foram 45 pontos. Em apenas duas ocasiões o 16º colocado - a posição derradeira para se manter na elite - somou 46 pontos: foram os casos do Juventude, na edição de 2021, e do Fluminense, em 2009.

Houve também casos em que o rebaixamento foi evitado com pontuação bem menor. Em 2019, o Ceará escapou da queda somando apenas 39 pontos. Cuiabá, em 2022, e Fortaleza, em 2020, permaneceram na Série A com 41 pontos.

Mas para o torcedor do Corinthians respirar um pouco mais aliviado, o número que se vislumbra no horizonte são 45 pontos. Faltaria, portanto, somar 20 pontos nos últimos 13 jogos.

O número em si nem parece tão assustador assim, mas o problema é que chegar a ele vai demandar um desempenho melhor do que aquele que o Corinthians apresentou até aqui.

Matematicamente, somar 20 pontos obrigará o Corinthians a vencer pelo menos quatro vezes. Nesse caso, teria que empatar outras oito e poderia perder uma.

Se vencer cinco partidas - mesmo número de vitórias do time nas primeiras 25 rodadas -, o time teria que empatar outras cinco, podendo perder três.

Vencendo seis vezes nos últimos 13 jogos, o Corinthians praticamente afasta o risco de queda. Faltariam dois empates para chegar aos 45 pontos. E, na conta mais simples, sete vitórias nas últimas 13 rodadas são suficientes para devolver o sono ao torcedor do Corinthians.