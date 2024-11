Santos terá novidade na numeração para seu elenco no ano que vem.







Escrito por Lance! • Publicada em 12/11/2024 - 01:43 • São Paulo

O acesso à Série A devolveu a felicidade e o orgulho do torcedor santista com seu clube após um ano amargando a disputa de sua primeira Série B da história. Mas ao vencer o Coritiba por 2 x 0 nesta segunda-feira (11), o alvinegro confirmou o acesso de volta à elite e fez um anúncio histórico após a partida.

Nas redes sociais, o clube anunciou que, para o ano de 2025, o Santos voltará a usar a camisa 10 no seu elenco. Com o rebaixamento decretado no fim do ano passado, o Peixe havia decretado a suspensão do uso do número durante a disputa da segunda divisão nacional.

Santos terá novidade na numeração para seu elenco no ano que vem. Foto: Raul Baretta/ Santos FC.

A decisão foi tomada, segundo o clube e o presidente Marcelo Teixeira, em respeito à história do Rei Pelé, ícone que eternizou o número no futebol mundial. Na época, Marcelo explicou que iria propor ao Conselho Deliberativo a regra de retirar o número 10 no campeonato nacional.

– Nós vamos propor ao Conselho Deliberativo. No Campeonato Paulista vamos atuar normalmente com a camisa 10. No Campeonato Brasileiro, enquanto não subir, estar no seu patamar digno, nós não atuaremos com a camisa 10 – afirmou o presidente na época.

Agora, após o apito final, o Santos fez um post em suas redes sociais com a novidade para os torcedores. O time ainda brincou ao colocar uma foto de Otero como principal candidato à camisa 10. O venezuelano foi autor de um belo gol de falta no Couto Pereira, fechando o placar em 2 x 0 e confirmando o acesso.

Na temporada do rebaixamento, o camisa 10 era Solteldo. Coincidentemente ou não, compatriota de Otero, atleta muito celebrado pela torcida santista.

Nesta Série B, o Santos ainda enfrenta o CRB em casa no próximo domingo, na Vila Viva Sorte, e encerra a campanha de acesso na Série B no sábado, 23 de novembro, diante do Sport, em Recife.