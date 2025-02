Santos anuncia o retorno do atacante Deivid Washington

O Santos anunciou a contratação do atacante Devid Washington, o 11º reforço para a temporada. O jogador foi emprestado pelo Chelsea, da Inglaterra, até o fim do ano, com opção de compra.

Nesta quarta-feira (19), o atleta assistiu a vitória do Santos sobre o Noroeste por 3 a 0 em um dos camarotes da Vila Belmiro pela décima primeira rodada do Campeonato Paulista.

O Menino da Vila, recém-campeão do Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira, tem contrato com o clube londrino até 2029.

Deivid Washington retorna ao Santos com contrato até o fim de 2025. (Foto: Abner Dourado/AGIF)

No vídeo do anúncio das redes sociais do clube, Deivid relembra que chegou ao Alvinegro aos 11 anos e que é fã de Neymar.

- Me despedi mais cedo do que imaginava. Assim como o meu ídolo Neymar, que deixou um recado no vestiário antes de partir, eu também escrevi 'eu voltarei'. Eu sabia que iria ter mais histórias com o manto sagrado. - completou.

A trajetória de Deivid Washington no Santos:

Nascido em Itumbiara, Goiás, Deivid tem 19 anos e é apontado como uma das grandes revelações recentes da base do Santos FC. Destaque em todas as categorias, o atacante foi promovido aos profissionais do clube no primeiro semestre de 2023 e rapidamente conquistou o coração dos santistas.

O Menino da Vila entrou em campo 16 vezes e anotou dois gols com pelo Alvinegro Praiano. As boas atuações chamaram a atenção do futebol europeu, culminando com a transferência da joia para o Chelsea em agosto de 2023.

Na equipe inglesa, Deivid Washington fez três jogos pelos profissionais e atuou mais pelo sub-21. No último mês, ele disputou o Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira. Anotou três gols em sete jogos disputados, sendo o último deles na vitória por 3 a 0 sobre o Chile, no domingo (16), que garantiu o título para o Brasil.

