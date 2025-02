Neymar faz jogo com mais minutos em campo desde a volta ao Santos

A vitória do Santos diante do Água Santa por 3 a 1 neste domingo (16), na Vila Belmiro, foi marcada pelo primeiro gol de Neymar na segunda passagem pelo clube. Além disso, foi a partida em que o atacante permaneceu mais tempo em campo desde o retorno ao Alvinegro. Ele atuou durante 85 minutos e foi substituído na reta final da partida por Miguelito.

O lance ocorreu aos 11 minutos do primeiro tempo em falta sofrida por ele mesmo. Inicialmente, Guilherme, o artilheiro do time na temporada, iria realizar a cobrança. Mas, após pedido da torcida, o camisa 10 se posicionou na marca da cal para sua batida clássica: tirou a bola do goleiro antes mesmo do chute rasteiro pelo lado esquerdo.

Agora, Neymar chegou aos 440 gols e 255 assistências na carreira.

Até então, o último gol pelo Santos tinha sido marcado no dia 17 de abril de 2013, contra o Flamengo-PI, na Vila Belmiro, em duelo válido pela Copa do Brasil. Na primeira passagem, Neymar marcou 138 gols em 225 partidas.

O técnico Pedro Caixinha elogiou o desempenho do camisa 10 e capitão da equipe, mas pregou cautela ao ser questionado se a ideia é dar cada vez mais minutagem ao atacante.

– Vamos ser cautelosos, mas Neymar tem se recuperado muito bem. Vamos ter menos tempo para o próximo jogo. Veremos como ele chega ao CT -ressaltou o técnico.

Neymar voltou a marcar depois de 13 anos pelo Santos (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Pedro Caixinha ainda afirmou durante entrevista coletiva que o time teve um comportamento que gostaria atacando de forma coesa e equilibrada.

- Tivemos uma infelicidade no lance do gol deles. Encontrou gol do outro mundo. Equipe enfrentou o jogo. Recomposição temos que melhorar. Mas time soube se comportar. Neymar se esforçou, Soteldo também, para não perdermos a superioridade. Soteldo é um jogador muito diferente. - concluiu Caixinha.

Minutagem de Neymar em campo pelo Santos:

06.02 - Santos x Botafogo-SP - 45 minutos

09.02 - Novorizontino 0 x 0 Santos - 75 minutos

13.02 - Corinthians 2 x 1 Santos - 68 minutos

16.02 - Santos 3 x 1 Água Santa - 85 minutos

