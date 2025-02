Com vaga encaminhada, Santos pode avaliar participação de Neymar contra a Inter

Neymar foi poupado na vitória do Santos por 3 a 0 diante do Noroeste nesta quarta-feira (19), na Vila Belmiro, ao ser substituído por Thaciano aos 23 minutos do segundo tempo.

O camisa 10 deixou claro para o técnico Pedro Caixinha que deseja ficar à disposição em todos os jogos para aumentar a minutagem em campo gradativamente. Porém, o retorno ao Peixe também foi um recomeço na carreira depois de ter sofrido uma grave lesão. Neymar ficou afastado dos gramados por mais de um ano cuidando do joelho esquerdo.

Por este motivo, a comissão técnica do Peixe prega cautela em análise conjunta com o staff do atleta.

Neymar jogou a quinta partida seguida pela quipe do Santos desde o retorno ao clube. (Foto: Abner Dourado/AGIF)

Em entrevista coletiva após a vitória contra o Noroeste, o técnico português Pedro Caixinha falou sobre a situação de Neymar e também de outros atletas da equipe titular.

O comandante disse que o capitão da equipe não pensa em se preservar, mas que a avaliação é feita após cada partida para entender as condições físicas do atleta.

Inclusive, o português mencionou o caso do atacante Tiquinho, um dos recém-contratados da equipe. O camisa 9 também precisou de uma tempo para se adaptar e ganhar minutagens. Atualmente, mantém regularidade no time titular e já marcou dois gols.

-Acreditamos muito no Tiquinho. No jogo anterior tinha sobrecarga. Hoje nós acreditamos que o jogo seria próximo da área adversária e precisávamos ter essa presença. Para o centroavante é importante fazer gol. - conclui Caixinha.

O Santos deve avaliar a combinação de resultados até o fim da décima rodada para entender a necessidade de contar ou não com Neymar na equipe titular diante da Inter de Limeira, no próximo domingo (23), fora de casa.

O Guarani empatou nesta quarta-feira (19) com o Velo Clube por 1 a 1 e chegou à vice-liderança com 12 pontos. O Bragantino joga nesta quinta-feira (20) contra Mirassol em casa, às 18h30 e a Portuguesa encara o São Bernardo às 21h35, no Pacaembu.

Em caso de derrota dos adversários do Grupo B, o Peixe garante a classificação e pode no máximo perder a primeira posição para o Bugre na última rodada.