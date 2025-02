Caixinha elogia postura de Neymar no Santos e afirma: ‘Ele quer sempre jogar’

Após a vitória por 3 a 0 diante do Noroeste, nesta quarta-feira (19), na Vila Belmiro, Pedro Caixinha avaliou a participação de Neymar no time. O camisa 10 foi substituído aos 23 minutos do segundo tempo e foi observado do estádio pelo técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior.

Em entrevista coletiva, o técnico português comentou a recepção do clube da Baixada Santista com os membros da comissão técnica da Seleção.

-Nós temos uma causa. A causa Neymar. Ele ter abdicado de muitas coisas e vir para essa causa onde se sente bem, feliz como não se via há muito tempo É um primeiro passo para que o segundo passo seja a causa Brasil. Podemos trabalhar com ele da melhor maneira, ter cuidados, apesar de ele querer jogar sempre. Ninguém que ter também um retrocesso em relação ao desenvolvimento, crescimento e o processo de jogo que tem a ver com o ritmo. Estamos satisfeitos com evolução e abertos a receber a CBF para ajudar. - explicou o comandante do Peixe.

Nesta terça-feira (18), o preparador físico Celso Rezende e o fisiologista Guilherme Passos, membros da comissão técnica de Dorival Júnior, acompanharam o treino do elenco profissional no CT Rei Pelé.

Os dois profissionais conversaram com membros da equipe técnica do Peixe, em especial com o preparador físico Ricardo Rosa, e o fisioterapeuta Rafael Martini, que acompanham o craque desde que saiu do Santos em 2013.

Celso e Guilherme estiveram com o técnico Dorival na Vila Belmiro em um dos camarotes. Após a partida, ele foi até os vestiários conversar como camisa 10.

Caixinha já tinha mencionado anteriormente que não 'olha a tabela' e prefere analisar uma rodada por vez. Com o triunfo, o Alvinegro permaneceu na liderança do Grupo B com 15 pontos.

-Neymar já foi preservado jogo. Não gosto de pensar dessa forma. Se tem a classificação garantida, quero mais. Se posso terminar com 18 pontos, não quero terminar com 15 ou 16. E ter um ciclo de vitórias é importante. Minha filosofia é jogo a jogo. Nós fizemos nosso trabalho, dependemos de nós, do nosso processo. Não será jogo fácil em Limeira. Tive como referência o jogo do Palmeiras. Eles perderam por 3 a 0, mas é o time intenso e que vende caro o jogo. temos que ser sérios não podemos permitir neste momento ter um tropeço. Não podemos permitir.

Apesar de ter sido 'poupado', Neymar criou as principais jogadas da partida ao lado de Soteldo e Guilherme. Também finalizou em muitas ocasiões de fora da área e sofreu faltas na entrada da área.

O Santos fecha a primeira fase do estadual no próximo domingo (23), às 18h30, contra a Inter de Limeira, fora de casa.