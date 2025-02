Com Neymar, Santos vence mais uma e fica perto da classificação; veja os gols

Com Neymar em campo, o Santos venceu o Noroeste por 3 a 0, com gols de Guilherme, Tiquinho e Thaciano, nesta quarta-feira (19), pela décima-primeira rodada do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro.

Com o resultado, o Santos mantém a liderança do Grupo B, com 15 pontos. O Guarani bateu o Velo Clube por 1 a 0, em casa. Nesta quinta-feira (20), o Bragantino recebe o Mirassol, no Nabizão, às 18h30m, e a Portuguesa joga com o São Bernardo, no Pacaembu. Em caso de derrotas dos dois concorrentes da chave, o Peixe se classifica para as quartas de final do Paulistão.

Com Neymar mais uma vez titular, a principal novidade na escalação do Santos foi a substitutição de Thaciano por Tiquinho Soares no ataque. Gil também iniciou entre os 11 titulares na zaga. O Menino da Vila Juninho, que foi relacionado pela primeira vez, não ficou nem no banco de reservas.

Guilherme, do Santos, é o artilheiro do futebol brasileiro na temporada com 10 gols. (Foto: Abner Dourado/AGIF)

Como foi o jogo do Santos com Neymar

O primeiro tempo começou morno na Vila Belmiro. A primeira tentativa de finalização ocorreu apenas aos seis minutos com Neymar encontrando Guilherme pelo lado esquerdo. Apesar de estar livre de marcação, o camisa 11 isolou a bola. Na sequência, Neymar chutou de fora da área, mas a bola passou por cima do gol de Felipe Alves.

O Santos arriscou de fora da área com Guilherme em jogada que começou pelo lado direito com Soteldo, que passou a bola para JP Chermount. O camisa 11 teve o chute defendido.

Em duas ocasiões Neymar reclamou de pênalti. Aos 15, Guilherme acionou Escobar, que cruzou para Soteldo. O capitão caiu na área, mas nada foi marcado. Aos 20, o craque foi novamente derrubado pela marcação. Entre os dois lances, recebeu cartão amarelo por reclamação.

Aos 35, Gil recebeu um cruzamento e cabeceou, mas a bola passou pelo lado esquerdo do gol.

A única defesa de Gabriel Brazão foi aos 37 minutos em um cruzamento de fora da área pelo lado direito de Dudu Miraíma.

Tiquinho, novidade no time titular, também arriscou algumas finalizações. Aos 31, deu casquinha de cabeça, após cruzamento, mas a bola parou nas mãos do goleiro adversário. O lance foi anulado por impedimento de Guilherme no início da jogada.

O primeiro gol saiu no último lance da primeira etapa em jogada que começou pelo lado direito, em cruzamento de Schmidt. Chermont bateu cruzado e, na sobra, Guilherme finalizou. O atacante continua isolado na artilharia do Paulistão, com 10 gols. Daniel Amorim, do Velo Clube, vem na sequência, com 6 gols.

Na segunda etapa, o Santos trocou passes com poucas finalizações nos dez minutos iniciais. Aos 11, Tiquinho recebeu de Soteldo na grande área, mas a bola tocou no braço do defensor adversário e sobrou novamente para o camisa 9, que concluiu com a perna esquerda para aumentar o placar: 2 a 0.

Aos 23 minutos, Pedro Caixinha fez as primeiras alterações no Santos: Neymar e Bontempo deixaram o gramado para as entradas de Thaciano e Diego Pituca.

O time da Baixada Santista ainda ampliou o placar. Thaciano recebeu na pequena área o passe de Soteldo, livre de marcação e só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo do gol.

Thaciano quase anotou o quarto com em jogada parecida, mas com assistência de Chermont. Mas, não caprichou no chute. Aos 43, o último chute perigoso da partida foi o de Guilherme, cobrando falta de fora da área. A bola passou por cima do gol adversário.

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS 3 x 0 NOROESTE

11ª rodada do Campeonato Paulista 2025

📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025, às 19h15m (de Brasília)

📍 Local: Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro), Santos (SP)

🥅 Gols: Guilherme (46/1ºT), Tiquinho (11/2ºT) e Thaciano (32/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Neymar e JP Chermont (Santos); Rodolfo Filemon, Jonatas Paulista, Pedro Felipe e Maycon (Noroeste).

Escalações de Santos x Noroeste:

SANTOS (Técnico: Pedro Caixinha)

Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil (Luan Peres), Zé Ivaldo e Escobar (Kevyson); João Schmidt (Rincón), Gabriel Bontempo (Pituca) e Neymar (Thaciano); Soteldo, Guilherme e Tiquinho.

NOROESTE (Técnico: Alan Aal)

Felipe Alves; Felipe Rodrigues (Cicinho), Maycon, Rodolfo Filemon e Maykon Jesus; Jonatas Paulista (Adriano), Dudu Miraíma, Denner (Blade), Thiago Lopes, Pedro Felipe (Jenison) e Carlão.