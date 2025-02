Jornalista faz alerta para Neymar após reestreia no Santos

Neymar voltou a vestir a camisa do Santos, após 11 anos de espera, na última quarta-feira (5). O retorno aconteceu contra o Botafogo-SP, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro, estádio que consagrou o camisa 10. Contudo, após a partida, o jornalista Paulo Vinícius Coelho, mais conhecido como PVC, fez algumas ressalvas sobre o jogador.

Em análise sobre a reestreia de Neymar, na programação do site UOL Esportes, o comunicador destacou que não será fácil ter sucesso no futebol brasileiro. PVC apontou que o atleta terá que se esforçar para alcançar a melhor forma e questionou a atual residência do atleta, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

- Se não trabalhar, o Neymar não vai 'deitar' porque aqui é o Brasil. (…) Não é simples assim. Precisa trabalhar. Isso é um ponto central. Não dá para morar em Mangaratiba e ir treinar todo dia de helicóptero - disse o jornalista.

Como foi a reestreia de Neymar no Santos

O Peixe saiu na frente, mas o Botafogo-SP arrancou um empate por 1 x 1 na Vila Belmiro pela sétima rodada do Paulistão.

A torcida do Santos no estádio pôde aproveitar Neymar mais do que esperava. O camisa 10 esteve em campo durante todo o segundo tempo, chegando a atuar 51 minutos seguidos, fato que não acontecia há mais de um ano, desde sua grave lesão no joelho.

Neymar foi bastante caçado pela marcação e teve pouco espaço para fazer jogadas de efeito ou progredir individualmente no setor de ataque. O atacante atuou um pouco mais recuado, como já vinha fazendo há algum tempo, como um típico camisa 10.

Teve oportunidades de distribuir passes, acionou bem os jogadores pelo lado de campo, principalmente Guilherme, o artilheiro do Santos no Paulistão. O camisa 11 fez mais uma boa partida, mas não conseguiu concluir em gol.