Vestido com camisa de Neymar, astro do Real Madrid assiste jogo do Santos

Neymar voltou a vestir a camisa do Santos, após 11 anos de espera, na última quarta-feira (5). O retorno aconteceu contra o Botafogo-SP, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro, estádio que consagrou o camisa 10. Quem fez questão de acompanhar o momento foi o atacante Rodrygo, do Real Madrid.

Mesmo de longe e com a dificuldade do fuso horário, Rodrygo fez questão de assistir o momento direatamente de Madrid, na Espanha. Ele, assim como Neymar, também é fruto das categorias de base do clube paulista. O atacante merengue compartilhou o momento de torcedor com a camisa do Santos nas redes sociais. Veja abaixo:

Rodrygo assistiu a reestreia de Neymar diretamente da Espanha (Foto: Reprodução/Instagram)

Como foi a reestreia de Neymar no Santos

O Peixe saiu na frente, mas o Botafogo-SP arrancou um empate por 1 x 1 na Vila Belmiro pela sétima rodada do Paulistão.

A torcida do Santos no estádio pôde aproveitar Neymar mais do que esperava. O camisa 10 esteve em campo durante todo o segundo tempo, chegando a atuar 51 minutos seguidos, fato que não acontecia há mais de um ano, desde sua grave lesão no joelho.

Neymar foi bastante caçado pela marcação e teve pouco espaço para fazer jogadas de efeito ou progredir individualmente no setor de ataque. O atacante atuou um pouco mais recuado, como já vinha fazendo há algum tempo, como um típico camisa 10.

Teve oportunidades de distribuir passes, acionou bem os jogadores pelo lado de campo, principalmente Guilherme, o artilheiro do Santos no Paulistão. O camisa 11 fez mais uma boa partida, mas não conseguiu concluir em gol.