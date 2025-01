Santos acerta mais duas contratações para a temporada

O Santos segue movimentando o mercado da bola e acertou a contratação de mais dois reforços para esta temporada: o atacante Gabriel Veron e o volante Zé Rafael. Veron já está no CT Rei Pelé para realizar exames médicos e assinar contrato, enquanto Zé Rafael será adquirido junto ao Palmeiras, com vínculo válido até o final de 2027.

Gabriel Veron, de 22 anos, chega por empréstimo do Porto, de Portugal, até o final de 2025. O contrato inclui uma opção de compra, o que dá ao Santos a possibilidade de adquirir o jogador em definitivo. Após a aprovação nos exames médicos, o atacante será oficialmente o sétimo reforço do Peixe na temporada e estará à disposição do técnico Pedro Caixinha para a disputa do Campeonato Paulista. A notícia foi divulgada inicialmente pelo portal “Ge” e confirmada pelo Lance!.

Zé Rafael, que teve uma passagem vitoriosa pelo Palmeiras, reforçará o Santos para a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. No entanto, ele não poderá disputar o Campeonato Paulista, já que foi inscrito pelo Palmeiras na competição.

A transferência do volante de 31 anos foi selada após acordo entre o Santos, o Palmeiras e os representantes do jogador.

Com as contratações de Gabriel Veron e Zé Rafael, o Santos já soma sete reforços confirmados para a temporada. O clube também trouxe os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o lateral-direito Léo Godoy, o meia Thaciano e os atacantes Tiquinho Soares e Barreal.

O Peixe demonstra ambição para montar um elenco competitivo, mirando também a grande contratação da temporada, que será o retorno de Neymar.

