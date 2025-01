Postagem de Neymar aumenta rumores de chegada ao Santos

Os rumores da chegada de Neymar ao Santos aumentaram nesta segunda-feira (27) após uma postagem do atual camisa 10 do Al-Hilal, da Arábia Saudita. Nas redes sociais, o jogador compartilhou uma imagem em um estúdio de filmagem, associada a um possível anúncio no clube alvinegro.

A imagem compartilhada por Neymar não apresenta muitas informações sobre o que seria o vídeo. Contudo, a proximidade de um acerto com o Santos levantou a possibilidade de ser a gravação do anúncio do retorno à Vila Belmiro nas redes sociais.

Neymar em postagem enigmática nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

O jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências do futebol, soltou atualizações sobre o retorno do meia ao Santos no último domingo (27). Segundo ele, "Neymar já disse sim à mudança", restando apenas detalhes contratuais a serem alinhados.

- O retorno de Neymar ao Santos agora é iminente, já que um acordo verbal foi alcançado. Etapas formais serão seguidas na próxima semana para a fórmula final do acordo com o Al Hilal, e os contratos serão verificados. Ele já disse sim à mudança... "Aqui vamos nós", em breve - escreveu o jornalista em suas redes sociais.

Neymar fora dos planos do Al Hilal

O clube não inscreveu o brasileiro na Liga Saudita devido à sua forma física e ao fato de ocupar uma vaga de jogador estrangeiro. Porém, o Al-Hilal não estava disposto a rescindir o contrato do jogador, que vai até junho de 2025. A situação contratual do craque da Seleção Brasileira com o clube saudita é o maior empecilho para o retorno do Menino da Vila.

