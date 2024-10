Sandry torce tornozelo e vira dúvida para o jogo entre Santos e Chape

Sandry durante treinamento do Santos no CT Rei Pele. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Escrito por Mariane Ribeiro • Publicada em 13/10/2024 - 08:15 • São Paulo (SP)

O técnico Fabio Carille revelou durante a entrevista coletiva concedida após a vitória do Santos por 3 a 2 sobre o Mirassol, neste sábado (2), que o volante Sandry não deixou o gramado aos 29 minutos do segundo tempo por opção técnica, mas sim porque o atleta se lesionou.

- A saída do Sandry não foi por questão técnica, não. Ele torceu o tornozelo e está com ele bastante inchado. Nem sei se eu vou ter ele pra Chapecoense. Vamos esperar amanhã e avaliar Na hora em que ele tirou o meião ali no vestiário, deu pra ver que está super grande - explicou o técnico do Peixe.

Com isso, Sandry deve se somar a outros desfalques que causarão dor de cabeça para Carille na hora de montar seu time para a partida contra a Chapecoense, que acontecerá na quarta-feira (16), às 20h, na Arena Condá.

Diferentemente de Sandry, as outras ausências já são certas. O lateral-esquerdo Escobar, o zagueiro Gil e o volante Diego Pituca estavam pendurados e receberam cartões durante a partida contra o Mirassol. Assim, ficam fora da próxima partida por suspensão automática.

Pituca, inclusive, foi protagonista de uma cena curiosa. O atleta, num primeiro momento, recebeu cartão vermelho por falta em Lucas Ramon, mas, após revisão do VAR, o árbitro decidiu pelo amarelo. Pituca, que já estava indo para os vestiários, foi chamado às pressas ao gramado para ter seu cartão trocado. A mudança, no entanto, não permitiu que o capitão voltasse ao jogo porque ele já tinha recebido um outro cartão amarelo na partida.

Se o número de desfalques pode ser grande, o Peixe também deve ter dois retornos. O lateral-direito Rodrigo Ferreira e o volante João Schmidt cumpriram suspensão na vitória contra o Mirassol e estarão liberados para enfrentar a Chape.

O Santos é o atual líder da Série B do Brasileirão, com 56 pontos, enquanto o time de Chapecó amarga a 16ª posição do campeonato, a apenas um ponto do primeiro colocado da zona de rebaixamento para a Série C.