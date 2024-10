Santos vence o Mirassol e assume a liderança da Série B do Brasileirão

Giuliano comemora seu gol durante partida contra o Mirassol pelo Série B. (Foto: Marco Miatelo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/10/2024 - 20:32 • São Paulo (SP)

O Santos venceu e Mirassol por 3 a 2, em jogo bem disputado neste sábado (12), na Vila Belmiro. Com o resultado, o Peixe assume a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols do Alvinegro na partida, que foi válida pela 31ª rodada, foram de Giuliano, Willian e Luan Peres. Já os gols do Mirassol foram marcados por Gabriel e Dellatorre.

A equipe comandada por Fabio Carille contou com o tropeço do Novorizontino diante do Sport por 3 a 1 para chegar ao topo da tabela. Com esse resultado, o Peixe fica com 56 pontos e dá passo importante para garantir o retorno à Série A.

Já o Mirassol, segue na quarta colocação do campeonato, com 50 pontos.

Como foi a partida

Santos e Mirassol entraram em campo como segundo e quarto colocados dispostos a lutarem com unhas e dentes. O resultado foi um primeiro tempo muito disputado, com boas chances para os dois lados e três gols marcados em menos de 15 minutos.

O Peixe começou com tudo e, com um minuto de jogo, abriu o placar com Giuliano. O meia acertou belo chute de fora da área, sem chances para o goleiro do Mirassol. Mas a equipe do interior não se deixou abater, quatro minutos depois, Fernandinho partiu para cima da marcação na ponta esquerda, invadiu a área e foi derrubado por JP Chermont. O árbitro marcou pênalti. Gabriel bateu rasteiro no canto direito e empatou o placar.

O jogo continuou frenético. Aos 12 minutos, Willian arriscou de fora da área, surpreendendo o goleiro Muralha, e marcou um golaço para colocar o Santos novamente na frente.

O primeiro tempo ainda teve outras boas oportunidades para os dois lados, como em dois lances de Dellatorre, que quase terminou em gols para o Mirassol, e em um de Guilherme, aos 27 minutos, que dominou na grande área e bateu forte, mas acertou o travessão de Muralha.

As duas equipes voltaram para o segundo tempo sem mudanças. O Mirassol começou buscando ficar mais com a bola e o Santos aproveitando os contra-ataques.

Aos 9 minutos, Gabriel arriscou de fora da área e a bola passou com muito perigo perto do travessão de Brazão. Por falar em trave e travessão, Guilherme passou perto de aumentar o placar para o Santos em duas oportunidades mas acertou primeiro a trave e depois o travessão, levando a torcida à loucura.

O jogo seguiu equilibrado até que, aos 27 minutos, Gazal cruzou a bola na área do Santos, ela sobrou para Dellatorre, que dominou sozinho e bateu para o gol para deixar o placar empatado em 2 a 2 na Vila.

Mas o Santos não aceitou o resultado e foi para cima do time do interior de São Paulo. Aos 38 minutos, após cobrança de escanteio de Otero, Luan Peres cabeceou firme e marcou o terceiro do Peixe.

No final do jogo, o Santos ainda teve um jogador expulso, Diego Pituca.

Além disso, um choque de cabeça entre Escobar e Lucas Ramon deixou o atleta do Mirassol caído no gramado, para preocupação de todos em campo. O jogador foi atendido, retirado do gramado de maca e substituído, segundo o protocolo de concussão.

O Mirassol ainda tentou pressionar nos último minutos da partida, mas não conseguiu balançar as redes novamente.

O que vem por aí

Na próxima rodada o time comandado por Fabio Carille vai a Chapecó, em Santa Catarina, enfrentar a Chapecoense na Arena Condá. O jogo acontecerá na quarta-feira (16) às 20h.

Já o Mirassol recebe em casa o Novorizontino no sábado (19) às 17h.

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS 3 X 2 MIRASSOL

31ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B

🗓️ Data e horário: sábado, 12 de outubro de 2024, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

🥅 Gols: Giuliano (1'/1ºT), Willian (12'/1°T) e Luan Peres (38'/2°T) para o Santos ; Gabriel (5'/1ºT) e Dellatorre (27'/2°T) para o Mirassol.

🟨 Cartões amarelos: Guilherme (17'/1°T), Escobar (30'/2°T), Gil (39'/2°T), Diego Pituca (39'/2°T e 44'/2°T) e Gabriel Brazão (55'/2°T) (Santos); Gazal (7'/2°T) e Muralha (39'/2°T) (Mirassol)

🟥 Cartões vermelhos: Diego Pituca (após segundo cartão amarelo aos 44'/2°T)

💸 Renda: R$ 568.176,25

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 11.816

⚽ ESCALAÇÕES

SANTOS (Técnico: Fabio Carille)

Gabriel Brazão; JP Chermont (Hayner), Gil, Luan Peres e Escobar; Sandry (Alison), Diego Pituca e Giuliano (Jair); Willian (Laquintana), Wendel Silva (Julio Furch) e Guilherme (Otero).



MIRASSOL (Técnico: Mozart Santos)

Alex Muralha, Lucas Ramon (Luiz Otávio), João Victor, Gazal e Zeca (Zé Mario); Danielzinho, Neto Moura (Iury Castilho), Gabriel e Negueba (Chico Kim); Fernandinho (Léo Gamalho) e Dellatorre.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann

🚩 Assistentes: Alex dos Santos e Bruno Muller

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho