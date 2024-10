Com 9 gols na Série B, Giuliano celebra boa fase no Santos: ‘muito feliz’

Giuliano comemora seu gol durante partida contra o Mirassol (Foto: Marco Miatelo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/10/2024 - 22:29 • São Paulo (SP)

Um dos autores dos gols do Santos, Giuliano concedeu entrevista coletiva junto ao técnico Fabio Carille após o jogo deste sábado (12) e comemorou a boa fase com a camisa do Alvinegro. Com 6 seis gols marcados nos últimos dez jogos, ele assumiu a artilharia do time na Série B do Brasileirão com nove gols. Giuliano é também o principal marcado do Peixe no ano, com 12 gols ao todo.

- Estou muito feliz com esse momento meu particular. É um momento, uma fase muito boa de estar marcando gols e esse era o meu intuito quando eu vim pra cá, né? Era ser útil à equipe, tentar produzir o meu melhor, ajudar a equipe da maneira que eu puder, seja com assistência, seja com gols, seja correndo. E graças a Deus as coisas têm funcionado pra mim, eu tenho tido bons momentos, eu tenho ajudado a equipe com gols e eu fico muito feliz. A minha ideia é que a gente consiga prolongar essa fase, porque a gente sabe que a vida é feita de fase. Então é aproveitar o máximo essa fase de artilheiro pra gente terminar bem um ano - comemorou o meia.

O meia ainda relembrou que, apesar dos números positivos, ele precisou lutar contra uma série de lesões musculares que o tiraram de diversas partidas do Peixe.

- Foi um ano atípico na minha carreira em questão de lesões, né? Então, se vocês forem ver o histórico da minha carreira inteira, eu tive pouquíssimas lesões, mas nesse ano acabou acontecendo. Não sou mais um garoto, né? Também uma hora a gente a conta chega. Sempre me dediquei ao máximo, sempre me cuidei ao máximo, sempre fui profissional, mas é um acidente de trabalho, nós estamos expostos a isso. A lesão, ela faz parte do futebol. A gente acabou de citar o Alisson, que foram lesões graves. As minhas não foram, mas me tiraram por um período do campo. Então isso me chateou bastante, mas ao, mesmo tempo, fez eu me dedicar ainda mais, me cuidar ainda mais para que eu pudesse voltar e voltar bem. Graças a Deus eu estou tendo essa sequência de poder jogar, de poder atuar sem nenhum problema físico. Eu espero manter assim para terminar o ano jogando - explicou Giuliano.

Giuliano comemora seu gol em Santos x Mirassol (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Giuliano ainda fez uma análise sobre o desempenho do Santos na vitória contra o Mirassol.

- O Mirassol está junto há três anos. Eles têm uma forma de jogar, e essa forma é de criação, com bola construída de trás, com os zagueiros, os volantes. Mas o time que cria muito lá de trás também se expõe, então ele acaba arriscando algumas jogadas. E hoje, no início do jogo, nós conseguimos fazer uma pressão no timing certo, a gente conseguiu acionar o gatilho e recuperar bem, e aí, quando você consegue recuperar essa bola, a equipe adversária acaba ficando exposta um pouquinho e foi assim que a gente chegou ao gol. Então é um mérito hoje da equipe que conseguiu estar concentrada, principalmente, nesse início da partida, conseguiu fazer uma boa pressão e fez o resultado- concluiu o camisa 20.