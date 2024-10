Carille enaltece bom ambiente entre jogadores do Santos e explica mudanças no time

Técnico Fabio Carille antes da partida entre Santos e Mirassol. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/10/2024 - 21:50 • São Paulo (SP)

O técnico Fabio Carille concedeu entrevista após a vitória do Santos por 3 a 2 sobre o Mirassol neste sábado (12) e falou sobre o ambiente entre os jogadores e a vitória contra um time consistente como o Mirassol.

- Foi uma partida em que imagino que o Mirassol tenha tido mais posse de bola do que a gente, imagino, não vi os números ainda. A gente sabia que ia ter uma dedicação muito grande por esse conjunto deles. Eu vi o pessoal comentando ali, eu lembro de duas, mas parece que foram três bolas do Guilherme na trave. Aquelas bolas até debaixo do gol e não entrando. Eu estou muito feliz pela vitória, pelo ambiente dentro do CT, pela festa que foi feita pelos atletas e diretores após o jogo no vestiário. E depende muito do adversário. A gente tem que, a cada jogo, olhar bem, analisar bem o adversário para que a gente possa colocar os melhores dentro de campo, dentro das características do adversário - celebrou o técnico.

Carille, mais uma vez, foi vaiado ao subir para o gramado antes da partida. Questionado sobre a relação com a torcida, o técnico explicou como tem tentado lidar com a situação.

- Em relação à torcida, eu respeito, eu deixo acontecer e eu vou trabalhando quieto aqui. Trabalhando quietinho como a gente tem feito, nossos trabalhos, nossas reuniões, as nossas decisões para que deixe para os atletas ali tudo bastante tranquilo. Espero que volte tudo ao normal, pelo menos parar de vaiar, mas, se não acontecer isso daí, a gente continua trabalhando quietinho aqui dentro - disse Carille.

Giuliano jogador do Santos comemora seu gol durante partida contra o Mirassol no estadio Vila Belmiro pelo campeonato Brasileiro B 2024. Foto: Reinaldo Campos/AGIF

O técnico também explico as mudanças no time titular do Peixe para esse jogo. Carille optou por entrar com jogadores mais experientes.

- Fazendo um estudo e buscando todos os times da Série B, nosso time era a única equipe que tinha dois garotos jogando na linha de quatro. Então, por isso a entrada do Luan. É experiente. Você pega jogadores malandros. Não tenho nada para falar do Jair. A explicação que eu dei para ele foi essa, só de buscar mais experiência nesse momento. Eu acho que tem detalhes que eles são importantes dentro de uma partida. Dentro de um jogo, tem a leitura ali que, por mais que você treine, tem coisas que é a leitura do atleta dentro de campo e isso é o tempo que vai te dar - explicou.

Carille ainda explicou sobre a escolha por Willian no ataque.

- A respeito do jogo do Mirassol e a entrada do Willian, foi porque o Zeca faz tipo um terceiro zagueiro. O Zeca é um destro que joga pela esquerda e que dificilmente chega lá pra fazer um cruzamento. Ele trabalha mais por trás. É a ideia do jogo do Mirassol. Então o Willian não ia ter que ficar baixando muito pra marcar quando estivesse sem bola. Sabia que ele não ia aguentar um tempo muito longo por estar muito tempo sem jogar, mas foi fundamental para uma vitória importante e a nossa caminhada na Série B.