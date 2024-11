Saiba quando o Santos vai voltar a usar a camisa 10 novamente

Após terminar o pesadelo da disputa da Série B, o Santos vai voltar a usar a camisa 10, eternizada por Pelé, a partir de 2025. A decisão encerra a "aposentadoria temporária" do número, que havia sido instituída em abril deste ano como forma de homenagear o Rei do Futebol.

A camisa 10 foi oficialmente aposentada em abril deste ano, em uma cerimônia especial realizada na Vila Belmiro. Durante o evento, o presidente Marcelo Teixeira colocou o número icônico em uma “cápsula do tempo”, protegida por um acrílico no vestiário do estádio, ao lado do armário de Pelé. A decisão foi tomada como um gesto de respeito, para evitar que o número, imortalizado pelo Rei, fosse utilizado durante a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Telão da Vila Belmiro homenageia o Rei Pelé (Foto: Thiago Braga/Lance!)

— Colocamos a histórica camisa 10 na Cápsula do Tempo, o clube só voltará a usar o tradicional Manto Sagrado do Rei Pelé e de tantos craques como Giuliano quando retornar a elite do futebol brasileiro — falou, na época, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira.

No Campeonato Paulista, antes da aposentadoria, a camisa ainda foi utilizada por jogadores como Giuliano e Otero. No entanto, ao longo da Série B, o clube optou por não atribuir o número 10 a nenhum atleta, como parte da homenagem.

A decisão de preservar o legado do camisa 10 coincidiu com uma temporada marcante para o Santos. O clube foi o primeiro time a garantir o acesso à Série A de 2025. A conquista marcou o retorno do Peixe à elite do futebol brasileiro e reforçou a identidade histórica do clube.