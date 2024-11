A Série B para o Santos, enfim, chegou ao fim. E o time alcançou seu objetivo: ser campeão e, é claro, retornar à elite do Brasileirão em 2025. Apesar de ter subido com a pior pontuação da história dos pontos corridos, com 68 pontos, ao menos o time agora pode se projetar para a próxima temporada.

O ano de 2024 que parecia ser mais tranquila para o Peixe na Série B, mostrou-se o contrário. Durante toda a competição, o time teve oscilações que deixaram os torcedores preocupados. Após ser vice-campeão paulista, o início da campanha do Brasileiro foi de certa forma animadora.

O time venceu as três primeiras partidas, contra Paysandu, Avaí e Guarani, e parecia que dominaria toda a competição com folga, mas na sequência amargou sua primeira derrota, para o Amazonas. Após o tropeço, mais duas vitórias, dessa vez, contra Ponte Preta e Brusque.

Da sétima até a décima rodada, quatro derrotas e o medo de seguir na Segunda Divisão começava a assombrar os santistas, que viram o time perder vaga no G4 com os tropeços para América-MG, Botafogo-SP, Novorizontino e Operário.

Os resultados negativos deram uma trégua e, a partir daí, o time melhorou e fez uma boa sequência, com dez jogos de invencibilidade, conquistando 22 dos 30 pontos disputados. Depois disso, novamente uma fase instável: uma derrota e três empates seguidos, com direito a duras críticas ao técnico Fábio Carille.

Após o susto, um respiro: cinco jogos sem derrota, mas ainda com o time e comissão técnica contestados o tempo todo. E o Alvinegro mesclava sua reta final de Série B com vitórias, empates e derrotas, mas chegou na 36ª rodada da competição com chances de garantir o acesso à elite, e assim fez.

Na 37ª rodada, foi campeão contra o CRB, apesar de ter perdido por 2 a 0. Apesar do dever cumprido, a torcida não estava satisfeita, principalmente ao pensar no que virá pela frente em 2025, já que novas oscilações são preocupantes.

Após o jogo em que foi campeão, Fábio Carille foi vaiado na Vila Belmiro durante a premiação do campeonato e acabou demitido no dia seguinte. Para encerrar a Série B, o Santos perdeu para o Sport por 2 a 1, na Ilha do Retiro.