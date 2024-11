O planejamento para a temporada 2025 já começou no Santos. Mesmo antes do fim da Série B, o alvinegro anunciou uma renovação de contrato com o goleiro Gabriel Brazão até o final de 2028. Antes, o vínculo ia até 2026. Essa acordo sinaliza que o clube segue focado em reestruturar o elenco e fazer uma boa primeira divisão no ano que vem. Mas a permanência esbarra em uma dúvida: quem seria o goleiro da próxima temporada?

continua após a publicidade

➡️ Santos encara o Sport na Ilha e quer terminar Série B com vitória; bola rola neste domingo

Isso porque Brazão foi uma das peças mais importantes na conquista do acesso, mas a partir do ano que vem ganhará a companhia de João Paulo. O goleiro se recupera de uma lesão séria no tendão de aquiles e só deve reestrear nas competições do Santos em janeiro.

Gabriel Brazão e João Paulo disputarão posição no Santos em 2025. Foto: Divulgação/Santos

O "duelo" entre Brazão e João Paulo coloca frente a frente os dois dos melhores goleiros que o Santos teve nos últimos anos. Na temporada do rebaixamento, aliás, João Paulo foi visto como um dos melhores atletas do campeonato.

continua após a publicidade

Seu retorno foi um pouco mais longo do que o esperado. Após passar pela cirurgia no tendão, João se recuperou normalmente, mas não engatou uma sequência de treinos com o elenco santista para lhe garantir boa forma de jogo. Isso significa que sua readaptação começará a partir do dia 11 de janeiro, data que o Santos estará em sua pré-temporada nos Estados Unidos. Lá, fará amistosos contra o Atlético Nacional e Fortaleza.

➡️ Santos renova contrato do goleiro Gabriel Brazão; veja detalhes do acordo

Brazão vê 2025 como uma chance de finalmente ter uma sequência atuando pelo Santos. Após uma passagem relativamente longa, o brasileiro atuou em 30 jogos com a camisa alvinegra, sua maior marca da carreira.

continua após a publicidade

Aos 24 anos, esse é o fator que menos pesa ao seu favor. Isso porque o companheiro de clube tem 29 anos e há quatro temporadas se firmou como o nome da meta santista, atuando em campanhas de competições nacionais e internacionais com o clube. Assim como Brazão, João Paulo também tem um contrato longo com o Peixe, até dezembro de 2027.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O goleiro terá mais um mês para finalizar sua recuperação da cirurgia e iniciar a temporada 2025, que tem data marcada para começar em 26 de dezembro deste ano, já com todo o elenco do Santos.

O último fator e que mais tem peso nessa escolha é justamente a contratação do treinador. O nome que chegará para comandar o elenco alvinegro será um ponto-chave para definir qual dos nome será prioridade do Santos. Mas em uma temporada de reconstrução, onde a equipe terá o Paulista, Copa do Brasil e Brasileirão para disputar, abre margem os dois tenham minutos em campo. Resta aguardar para entender como será feita a distribuição de jogos futuramente.