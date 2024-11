Santos perde do Sport e termina Série B como ‘pior campeão da história’

O Santos terminou, enfim, sua passagem pela segunda divisão do futebol nacional. Diante do Sport, na Ilha do Retiro, em Recife, o Peixe perdeu na 38ª rodada da Série B, por 2 a 1, e agora olha para a reconstrução do clube a partir da próxima temporada. E apesar da alegria do acesso e do título da competição - objetivos vistos como obrigações pela torcida e diretoria santista - o Alvinegro fica com a marca de ser o campeão com a pior pontuação da história da competição.

O clube termina a Série B com 68 pontos, piorando a marca que pertencia ao Coritiba, que levantou a taça da competição com 69 pontos em 2007. Com exceção da dupla, todos os outros 17 campeões somaram 70 pontos ou mais.

E a derrota veio com dois gols sofridos de um nome muito conhecido pela torcida alvinegra: Lucas Lima. O meia, que pertence ao Santos e está emprestado ao Rubro-Negro, foi o grande nome da partida e selou o acesso do Sport de volta à Série A após três anos. A participação do atleta no jogo movimentou os bastidores das equipes ao longo da semana, quando o Leão anunciou que pagaria a multa de R$ 500 mil para contar com o meio-campista. E o investimento surtiu o resultado esperado.

Lucas Lima, do Sport, marcou os dois gols da equipe no confronto na Ilha do Retiro. Foto: Marlon Costa/AGIF

Lucas Lima abriu o placar aos 48 minutos da primeira etapa de pênalti. O segundo gol veio após o intervalo. Aos 17 do segundo tempo, o atacante Lobato levou pata a linha de fundo, cruzou rasteiro para trás e encontrou Lima sozinho para bater de chapa no canto do goleiro Gabriel Brazão.

Durante todo o jogo, o clima no estádio evidenciava a tensão envolvida na partida. O peso maior, claro, estava nos mandantes, mas o Santos buscava finalizar o ano com um resultado positivo e eliminar a marca negativa em relação à pontuação, o que não conseguiu.

Como foi o jogo?

Desdes os primeiros minutos, o Sport assumiu o protagonismo da partida, muito por conta de sua necessidade de vencer para tentar ficar com a vaga no G4. Porém, a pressão partia muito mais das arquibancadas do que de chances criadas em campo. Aos três minutos, Fabrício Domínguez arriscou, mas mandou para fora. O nome que gerou perigo, de fato, para a meta de Gabriel Brazão foi o próprio Lucas Lima.

O meia arriscou duas vezes para fora antes de balançar as redes. E o gol saiu de bola parada em cobrança de pênalti. Fabrício Domínguez foi derrubado e o meia ex Santos bateu com calma, deslocando o goleiro Gabriel Brazão, e abriu o placar. E o resultado terminou 1 x 0 para o Sport na primeira etapa.

Do lado do Santos, a equipe sentiu o peso das mudanças em sua escalação. A equipe entrou em campo com onze desfalques e sem o técnico Fábio Carille, que acertou sua saída na última semana e não comandou o alvinegro em seu último compromisso do ano.

Leandro Zago, técnico interino, precisou mesclar nomes pouco usados ao longo do ano com algumas referências do elenco, como o goleiro Brazão, Diego Pituca e Otero. O resultado foi um time desorganizado em campo e, apesar de não sofrer um volume de finalizações perigosas tão alto, não conseguiu ficar com a bola para atacar o adversário.

No primeiro tempo, a principal chance saiu de uma bobeira do lateral Dalbert, que cochilou e perdeu a bola dentro da grande área, mas Wendel Silva não aproveitou o passe e bateu mal, com desvio da zaga, em direção à linha de fundo.

Na segunda etapa, o Santos ainda chegou a sofrer um gol, após um bate-rebate na área, mas que foi anulado por impedimento. Gabriel Brazão brilhou mais uma vez em uma cobrança de pênalti assinalda a favor do Sport aos 39 minutos da segunda etapa. Barletta foi para a bola e o arquei voou para espalmar e evitar o terceiro gol.

No ataque, Otero arriscou com finalizações de fora da área e assustou o goleiro Caíque França. Mas o setor só foi realmente eficiente no lance do gol que descontou o placar. O meia venezuelano fez uma bela cobrança de falta, cruzou na área e viu Basso dar uma assistência de cabeça para Wendel Silva estufar as redes. 2 x 1 e placar selado na Ilha do Retiro.

Até o apito final, o Sport tentou cozinhar a partida e a torcida comemorou nas arquibancadas a derrota do Novorizontino, o que favorecia o rubro-negro na classificação. Ainda deu tempo para uma breve confusão dos atletas em campo, mas que foi cessada com o fim da partida e a festa dos jogadores no gramado do estádio.