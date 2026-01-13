Saiba como Vojvoda pretende utilizar elenco da Copinha no time profissional do Santos

O Santos está classificado para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior e, até aqui, acumula quatro vitórias na competição.

Os Meninos da Vila voltam a campo nesta quarta-feira (15), contra a Ferroviária, às 21h45 (de Brasília), no estádio Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos (SP). O Peixe permanece na mesma sede desde o início do torneio, considerado o principal do futebol de base no país.

Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Já o elenco profissional fez a estreia na temporada no último sábado (10), com uma vitória de virada por 2 a 1 sobre o Novorizontino, na Vila Belmiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda foi bastante questionado sobre a utilização dos jogadores do Sub-20, já que alguns foram convocados para integrar o grupo principal durante a disputa da Copinha.

Esse foi o caso de Vinícius Lira, Gustavo Henrique, Pepê Fermino e Mateus Xavier. O lateral-esquerdo não retornou ao time comandado por Vinícius Marques após o primeiro jogo da Copinha e ficará à disposição do elenco profissional até o fim do Campeonato Paulista.

Já Gustavinho, Pepê e Mateus Xavier, artilheiro da equipe na competição, fazem parte do projeto de transição e integração entre base e profissional desde a última temporada.

Vojvoda chegando na Vila Belmiro para partida do Santos diante do Novorizontino. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Após a vitória sobre o Novorizontino, Vojvoda falou sobre o processo de integração das categorias de base.

— Em relação ao Mateus Xavier e ao Gustavinho, isso foi algo planejado junto com o técnico do Sub-20, a quem agradeço. Sou grato ao clube. Conversamos antes das férias e fui claro ao dizer que eles - jogadores que eu conhecia bem, assim como Lira e JP Chermont - precisariam estar prontos para o profissional caso surgisse alguma necessidade. Sempre acontece alguma coisa. Queria que eles jogassem a Copinha para ganhar ritmo de jogo. Penso muito no clube. Muitas vezes os treinadores são egoístas, mas o principal é o clube, e a Copinha é importante. Quero que eles joguem e não confundam as coisas. Estão em uma etapa de preparação. Vão ir e voltar, e precisam fazer a diferença. Falei isso com eles também. Jogadores são profissionais pelo comportamento, respeito e profissionalismo no dia a dia. Quero esse tipo de meninos - explicou o treinador.

O técnico do Sub-20 do Santos, Vinícius Marques, já havia afirmado em entrevista exclusiva ao Lance! no mês passado que a intenção de Vojvoda era utilizar atletas da base. Segundo ele, o treinador argentino pediu que os garotos estivessem prontos para qualquer eventualidade e demonstrou amplo conhecimento das características de todos os jogadores.

Robinho Jr., que fez parte da campanha do Paulista Sub-20 no ano passado, iniciou nesta temporada o primeiro ano como profissional. Já o lateral-direito JP Chermont é o atleta formado na base com mais rodagem no time principal, com 52 partidas disputadas. Ele ainda aguarda uma nova oportunidade com Vojvoda, já que não atua pelo profissional desde maio do ano passado, quando entrou nos minutos finais da derrota por 1 a 0 para o Grêmio, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Resultados da Copinha 2026:

1º fase (Grupo 16) - sede: estádio Luis Augusto de Oliveira (São Carlos, SP)

04.01 - Santos 3 x 0 Real Brasília - gols: Mateus Xavier (2x) e Pedro Assis

07.01 - União Cacoalense (RO) 1 x 2 Santos - gols: Mateus Xavier (2x)

10.01 - Grêmio São-Carlense 1 x 2 Santos - gols: Felipe Laurindo e Benício

segunda fase - sede: estádio Luis Augusto de Oliveira (São Carlos, SP)

12.02 - Santos 1 x 0 Cuiabá - gol: JP Chermont

terceira fase - sede: estádio Luis Augusto de Oliveira (São Carlos, SP)

13.01 - Ferroviária x Santos - 21h15 (de Brasília)