Santos divulga programação para clássico contra Palmeiras e jogo diante do Guarani

O Santos divulgou a programação da equipe para os próximos jogos pelo Campeonato Paulista: o clássico contra o Palmeiras, na quarta-feira (14), e o confronto diante do Guarani, no domingo (18).

O time de Juan Pablo Vojvoda terá pouco tempo de preparação. Após a vitória sobre o Novorizontino, por 3 a 0, na Vila Belmiro, o Alvinegro Praiano treina em dois dias: nesta segunda-feira (12) e terça-feira (13), mesmo dia em que viaja para São Paulo, de olho no clássico.

Na quinta-feira (15), um dia após o duelo com o Palmeiras, o Peixe inicia a preparação para o jogo contra o Guarani. A equipe terá três dias de treinos antes de viajar à noite, no sábado (17), para Campinas.

A equipe de Juan Pablo Vojvoda se prepara para o clássico contra o Palmeiras (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Veja abaixo a programação do Santos

Segunda-feira (12) — Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.

Terça-feira (13) — Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé (Viagem para São Paulo de noite)

Quarta-feira (14) — Palmeiras x Santos FC - Arena Barueri - 19h30.

Quinta-feira (15) — Apresentação às 16h e treino às 17h no CT Rei Pelé.

Sexta-feira (16) — Apresentação às 16h e treino às 17h no CT Rei Pelé.

Sábado (17) — Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé (Viagem para Campinas de noite)

Domingo (18) — Guarani x Santos FC - Brinco de Ouro - 20h30.

Vojvoda deve rodar o time do Santos

Com a sequência de jogos do Campeonato Paulista se intensificando e o clássico contra o Palmeiras se aproximando, Juan Pablo Vojvoda já pensa na melhor forma de gerenciar o elenco e o desgaste físico dos jogadores.

Após a vitória sobre o Novorizontino, o treinador admitiu que deve promover rodízio no elenco em alguns momentos durante o Paulistão.

— Penso nesse rodízio. Mas penso primeiro em manter uma estrutura que sustente essas mudanças. Sabemos que temos jogo a cada três ou quatro dias, com temperatura alta. O planejamento vai ter que ser de acordo com isso. Considero que pode ser uma parte importante rodar o time — contentou Vojvoda.

