Santos divulga programação para clássico contra Palmeiras e jogo diante do Guarani
Equipe de Juan Pablo Vojvoda terá poucos dias de preparação
O Santos divulgou a programação da equipe para os próximos jogos pelo Campeonato Paulista: o clássico contra o Palmeiras, na quarta-feira (14), e o confronto diante do Guarani, no domingo (18).
O time de Juan Pablo Vojvoda terá pouco tempo de preparação. Após a vitória sobre o Novorizontino, por 3 a 0, na Vila Belmiro, o Alvinegro Praiano treina em dois dias: nesta segunda-feira (12) e terça-feira (13), mesmo dia em que viaja para São Paulo, de olho no clássico.
Na quinta-feira (15), um dia após o duelo com o Palmeiras, o Peixe inicia a preparação para o jogo contra o Guarani. A equipe terá três dias de treinos antes de viajar à noite, no sábado (17), para Campinas.
Veja abaixo a programação do Santos
- Segunda-feira (12) — Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.
- Terça-feira (13) — Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé (Viagem para São Paulo de noite)
- Quarta-feira (14) — Palmeiras x Santos FC - Arena Barueri - 19h30.
- Quinta-feira (15) — Apresentação às 16h e treino às 17h no CT Rei Pelé.
- Sexta-feira (16) — Apresentação às 16h e treino às 17h no CT Rei Pelé.
- Sábado (17) — Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé (Viagem para Campinas de noite)
- Domingo (18) — Guarani x Santos FC - Brinco de Ouro - 20h30.
Vojvoda deve rodar o time do Santos
Com a sequência de jogos do Campeonato Paulista se intensificando e o clássico contra o Palmeiras se aproximando, Juan Pablo Vojvoda já pensa na melhor forma de gerenciar o elenco e o desgaste físico dos jogadores.
Após a vitória sobre o Novorizontino, o treinador admitiu que deve promover rodízio no elenco em alguns momentos durante o Paulistão.
— Penso nesse rodízio. Mas penso primeiro em manter uma estrutura que sustente essas mudanças. Sabemos que temos jogo a cada três ou quatro dias, com temperatura alta. O planejamento vai ter que ser de acordo com isso. Considero que pode ser uma parte importante rodar o time — contentou Vojvoda.
Calendário de jogos
- 14/01/2026 - 19:30 - Palmeiras x Santos (Campeonato Paulista, Rodada 2)
- 18/01/2026 - 20:30 - Guarani x Santos (Campeonato Paulista, Rodada 3)
- 22/01/2026 - 19:30 - Santos x Corinthians (Campeonato Paulista, Rodada 4)
- 25/01/2026 - 16:00 - Santos x Bragantino (Campeonato Paulista, Rodada 5)
- 28/01/2026 - - Chapecoense x Santos (Campeonato Brasileiro, Rodada 1)
- 31/01/2026 - 20:30 - São Paulo x Santos (Campeonato Paulista, Rodada 6)
- 04/02/2026 - - Santos x São Paulo (Campeonato Brasileiro, Rodada 2)
