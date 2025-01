Saiba como está a busca do Santos por reforços para esta temporada

O técnico Pedro Caixinha voltou a destacar as carências do elenco do Santos após a derrota para o Palmeiras, de virada, por 2 a 1. Visando maior competitividade, o treinador enumerou as posições que precisam ser reforçadas, além de explicar as dificuldades no processo de adaptação ao seu estilo de jogo.

— Pontas são claramente uma das prioridades. Temos jogadores indo ao sacrifício e atuando até o limite, mas isso nos faz perder profundidade, criatividade e a capacidade de atacar pelos lados — explicou Caixinha.

Segundo o português, o time também precisa de reforços em outros setores da equipe.

— No meio de campo, estamos limitados a três jogadores no momento. É outra área que precisa de atenção. Além disso, há o centroavante: começamos com Luca, que sentiu o peso emocional do jogo, mas sabemos que ele pode render mais. Também esperamos mais do Wendel. As necessidades estão claras: reforços para as pontas, um meio-campista forte e um atacante central — explicou Caixinha.

Sobre as dificuldades físicas enfrentadas no Paulistão, o treinador reconheceu que a falta de tempo para treinos completos impacta o desempenho da equipe.

— Disse desde o primeiro jogo que, pelo que conheço do Paulistão, as equipes que treinam com mais frequência têm uma vantagem física evidente. Não temos essa possibilidade. Precisamos continuar com as opções e dinâmicas disponíveis, mesmo com o risco de lesões e desgaste. Quando isso acontece, é fundamental termos soluções no banco para equilibrar a equipe e manter a criatividade — afirmou.

Para o ataque, o Santos tenta o empréstimo de Deivid Washington. Revelado pelo Peixe, o jogador quer deixar o Chelsea, da Inglaterra, para poder ter mais tempo de jogo.

Caixinha também mencionou situações específicas no elenco, como a expectativa para contar com Álvaro Barreal, que está em fase final de recuperação de uma cirurgia de hérnia inguinal, e Tiquinho Soares.

— O Álvaro deve estar pronto em cerca de 10 dias. Ele é uma peça que traz intensidade, garra argentina e versatilidade para atuar pela esquerda, podendo formar o triângulo ou trabalhar por fora. Já o Tiquinho está enfrentando questões burocráticas para se integrar. Ele quer jogar, estamos trabalhando nisso diariamente — comentou.

Além de reforçar a importância de contratações, Caixinha elogiou o esforço dos jogadores atuais, como Gil, que ainda não entrou em campo neste ano. O técnico ressaltou a necessidade de decisões técnicas difíceis.

— Gil é um profissional incrível, mas decisões técnicas precisam ser tomadas com coerência. Estou sempre buscando a melhor formação para o time — concluiu o treinador.

O Santos enfrenta o Velo Clube neste sábado (25), às 18h30 (de Brasília), no estádio Benitão, em Rio Claro (SP), pela 4ª rodada do Paulistão.