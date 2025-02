‘Eu não olho tabela’, afirma Caixinha após vitória do Santos sobre o Água Santa

Após a vitória do Santos por 3 a 1 contra o Água Santa na Vila Belmiro, o técnico Pedro Caixinha afirmou que não faz contas com base na tabela para analisar o desempenho da equipe.

Quando o final de semana começou, o Peixe ocupava a últma colocação no Grupo B com 9 pontos, atrás de Guarani, Portuguesa e Bragantino. Mas, com a derrota do Bugre para o São Bernardo por 1 a 0 e o empate da Portuguesa diante do Corinthians por 2 a 2, o Peixe assumiu a liderança após o fim da rodada.

- Eu não olhava para tabela, mas sempre soube que em algum momento as coisas não estavam fáceis. Nós sabemos que só podemos atingir o máximo de 18 pontos, não nos garante classificação se não fosse nosso grupo. Aprendi a analisar o Paulistão. A marca de 20 pontos dá a classificação. No Brasileirão, vai ser igual. Não vou olhar a tabela, vou olhar para fazermos melhor. Não é pressão, é convencimento de querer fazer as coisas a nossa maneira. Com nossos comportamentos, estaremos mais próximos de ganhar. Quem defende essa camiseta, quer ganhar. A única coisa que queremos controlar são nossos comportamentos como equipe. - conclui o comandante do Santos.

Santos encerra jejum de três jogos sem vitória diante do Água Santa, na Vila Belmiro. (Foto: Juliana Yamaoka)

Agora, o Santos depende apenas de si para terminar a primeira fase na liderança do Grupo B. O Alvinegro tem pela frente o Noroeste, em casa, na próxima quarta-feira (19) e a Inter de Limeira, no próximo domingo (23), no interior de São Paulo.