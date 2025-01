Nesta sexta-feira (31) acontecerá a apresentação oficial de Neymar ao Santos. Diversos craques tiraram um pouco do seu tempo para mandar uma mensagem desejando boa sorte na nova jornada do craque. Dentre eles, os astros do Real Madrid: Rodrygo e Vinícius Jr., ambos companheiros de Ney na seleção enviaram uma mensagem ao brasileiro. Marta também foi uma das que mandaram um vídeo ao craque, assim como os ex-companheiros de Barcelona, Iniesta e Luis Suárez. Veja:

Após 12 anos de sua despedida, Neymar retorna ao Santos em meio a uma recepção calorosa e uma festa emocionante. Entrando para assinar o contrato, o ídolo foi ovacionado pelos torcedores. No evento de apresentação, um vídeo especial com mensagens de diversos craques mundiais foi exibido nos telões do estádio. Entre eles, Marta, Rodrygo, Vini Jr. e Suárez enviaram palavras ao astro brasileiro. Além disso, o rapper Mano Brown, santista declarado, foi uma das atrações da noite, realizando um show especial em homenagem ao craque.

Neymar assina contrato com o Santos (Foto: reprodução)

Ao todo, Luis Suárez, Andrés Iniesta, Rodrygo, Vini Jr., Gerard Piqué, Gianluigi Buffon, Rainha Marta, Ângelo Gabriel, Arda Turan, Emerson Palmieri, Léo Baptistão, Marcos Leonardo e Falcão, apareceram no telão da Vila Belmiro para mandar uma mensagem ao craque.

Nesta tarde, o craque assinou contrato oficialmente com a equipe e está nas instalações da Vila Belmiro pronto para subir ao gramado se apresentar de volta para a torcida santista. O jogador, que saiu vestido a camisa 11, vestirá a camisa 10. Uma herança de nada mais, nada menos do que o Rei Pelé. No vídeo de apresentação, por meio de inteligência artificial, o Rei passou a tocha para Neymar, o príncipe, e o encarregou de cuidar da sua camisa e do Santos.

