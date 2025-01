Assinatura de contrato de Neymar tem cena inusitada, e web brinca: ‘Crise’

Uma cena chamou atenção durante a assinatura do contrato de Neymar com o Santos, nesta sexta-feira (31). A caneta entregue a Neymar falhou na hora do craque assinar o vínculo, e o momento viralizou nas redes sociais. O próprio jogador brincou com a situação.

Após a assinatura do contrato, Neymar seguiu para a Vila Belmiro, onde está sendo apresentado oficialmente à torcida em um grande evento com shows de diversos artistas. Após rescindir com o Al-Hilal, o atacante retorna ao clube que o revelou após 12 anos.

