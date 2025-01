Caneta falha, mas Neymar assina com Santos e recebe camisa 11

Doze anos depois, Neymar cumpriu sua promessa e retornou ao Santos. O atacante chegou ao CT Rei Pelé por volta das 17h (de Brasília). Surpreendentemente, seu helicóptero pousou diretamente no gramado do centro de treinamento. Acompanhado por familiares e amigos, o jogador foi recepcionado pelo presidente Marcelo Teixeira, membros da diretoria e seu pai.

Durante a assinatura do contrato, um momento curioso marcou a cerimônia: a caneta falhou.

— Pode assinar? Me deram uma caneta que não funciona! Tem certeza que é essa? — brincou o astro. Marcelo Teixeira entrou na brincadeira: — Quer que eu assine? — perguntou, rindo. O jogador respondeu em tom descontraído: — Se você quiser... (risos).

Após a assinatura, Neymar será apresentado oficialmente à torcida em um grande evento na Vila Belmiro, com shows de diversos artistas. Durante a celebração, o craque receberá a icônica camisa 10.

O ídolo retorna ao Santos após 12 anos. Antes, defendia o Al-Hilal, da Arábia Saudita, com contrato até junho de 2025. Contudo, o desempenho do atacante vinha sendo questionado, principalmente devido às recorrentes lesões.

