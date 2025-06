Neymar renova contrato com o Santos até o fim do ano

O atacante Neymar renovou contrato com o Santos até o final desta temporada. O contrato foi firmado na tarde desta terça-feira (24).

Desde o mês passado, o pai do jogador e o presidente Marcelo Teixeira davam indícios de que a permanência era um desejo de ambas as partes.

O atual vínculo se encerra no dia 30 de junho e agora tem como nova validade 31 de dezembro, com opção de renovação até a Copa do Mundo do ano que vem, nos Estados Unidos.

A principal diferença no novo vínculo é a ausência da exploração da imagem do camisa 10. Até o final do próximo ano, quando termina a gestão de Marcelo Teixeira, o clube vai parcelar os R$ 85 milhões devidos.

O anúncio oficial da renovação deve ocorrer até a próxima sexta-feira (27), data da reapresentação do time no CT Rei Pelé após o período de férias com a pausa do Brasileirão para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA.

Neymar participou do lançamento de uma nova edição do famoso uniforme azul-turquesa, que faz referência à temporada de 2012.

Neymar retornou ao Santos no dia 31 de janeiro deste ano, em uma noite de reencontros e promessas na Vila Belmiro. Shows embalaram o evento, mas foram as declarações de amor à torcida que deram o tom de um capítulo carregado de simbolismo.

Da camisa 11 para a lendária 10 de Pelé, o Menino da Vila voltou com a missão de ajudar a reconstruir o clube após o inédito rebaixamento.

Vivendo dias de felicidade ao lado da família e dos amigos na Baixada Santista, o craque santista também celebra, fora de campo, a expectativa pela chegada da segunda filha, Mel, fruto de seu relacionamento com Bruna Biancardi.

O caminho, no entanto, não foi livre de obstáculos. Neymar sofreu duas lesões na coxa esquerda que o afastaram dos gramados por dois meses. Mesmo assim, promoveu amistosos: um diante do Coritiba, no Couto Pereira, e outro contra o RB Leipzig, em Bragança Paulista, e esteve presente em 13 partidas pelo Peixe.

Com a camisa do Santos, também foi protagonista fora das quatro linhas. Participou de ações comerciais, como o lançamento de três novos modelos de uniformes — incluindo a icônica camisa azul-turquesa, homenagem ao centenário do clube e à geração vitoriosa que ele mesmo liderou no passado. Sua presença ajudou a impulsionar o programa de sócios do Alvinegro Praiano.

Ao lado de Neymar Pai, o presidente Marcelo Teixeira também fez anúncios de peso no período: a construção de um novo centro de treinamento para o time profissional e uma nova arena em Praia Grande.

Com o apoio de parceiros, o Santos inaugurou neste mês um novo CT para a base e o profissional, além de já ter remodelado os vestiários da Vila Belmiro.

Em meio a dificuldades financeiras, o Santos tenta retomar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro, a única competição restante até o fim da temporada.

O clube deposita no Menino da Vila a esperança de liderança dentro de campo, com o objetivo de encerrar o jejum de títulos e garantir o retorno a uma competição da CONMEBOL no próximo ano — alimentando o sonho de uma permanência que possa durar até a Copa do Mundo.