Quem deve sair do ataque do Santos para retorno de Neymar?

O atacante Neymar deve ser relacionado novamente para uma partida do Santos após a lesão que o deixou fora dos últimos quatro jogos. O retorno do camisa 10, no entanto, causará mudanças na formação da equipe, pois ele ocupará a vaga de um dos titulares do meio-campo ou ataque.

Caso o técnico opte por manter a mesma formação utilizada nas partidas recentes, os principais nomes que disputam posição são: Guilherme, Rollheiser e Barreal. O meia-atacante Soteldo, que começou no banco de reservas no duelo contra o Bahia, também é uma opção para o setor ofensivo.

Entre os nomes disputando vaga no ataque, Guilherme é o que vive o momento mais difícil na temporada. Após se destacar como artilheiro do Campeonato Paulista, o jogador teve uma queda de rendimento e foi criticado por parte da torcida nos duelos contra Vasco e Bahia.

Rollheiser, contratado com grande expectativa, atravessa período de adaptação. O atacante ainda não marcou gols ou deu assistências, o que tem gerado certa cobrança por parte da torcida.

Por fim, Barreal tem sido o jogador que melhor aproveitou as oportunidades em que foi escalado. Ele se destacou na semifinal do Paulistão, contra o Corinthians, e na abertura do Brasileirão, contra o Vasco, quando marcou o gol santista. No entanto, contra o Bahia, não teve uma boa atuação.

Compare os números dos atacantes santistas

Barreal em 2025:

4 jogos (2 titular)

1 gol

3 passes decisivos

1/3 finalizações no gol

4/9 dribles certos

4 faltas sofridas

Nota Sofascore 6.70

Guilherme em 2025:

16 jogos (15 titular)

10 gols

2 assistências

110 minutos para participar de gol

25 passes decisivos

21/59 finalizações no gol

29/54 dribles certos

29 faltas sofridas

Nota Sofascore 7.63

Rollheiser em 2025:

4 jogos (2 titular)

5 passes decisivos

1 grande chace criada

0/3 finalizações no gol

8/9 dribles certos

3 faltas sofridas

Nota Sofascore 6.93

Soteldo em 2025:

13 jogos (11 titular)

2 assistências

25 passes decisivos

6/14 finalizações no gol

19/42 dribles certos

29 faltas sofridas

Nota Sofascore 7.02

Guilherme pode deixar o atacante do Santos (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Relembre a lesão de Neymar:

Neymar sentiu um edema na região posterior da coxa esquerda e ficou de fora da semifinal, contra o Corinthians. Depois, exames apontaram uma lesão muscular sem ruptura de fibras. Ele também perdeu o amistoso contra o Coritiba e dois jogos pela Seleção Brasileira. Pelo Brasileirão, não entrou em campo nos empates diante do Vasco e do Bahia.

O camisa 10 voltou aos treinos nesta terça-feira (08), no CT Rei Pelé, e permaneceu na academia nesta quarta-feira (09). A expectativa é que ele esteja em campo no próximo jogo, contra o Fluminense.