Pituca encerra jejum de gols pelo Santos: ‘consegui dar a volta por cima’

O meio-campo do Santos Diego Pituca perdeu espaço na equipe do Peixe após o fim da Série B. Ele foi um dos protagonistas do empate por 2 a 2 diante do Bahia, na Vila Belmiro. Saiu do banco de reservas no segundo tempo para balançar as redes depois de cinco meses.

Este foi o primeiro gol de Pituca na temporada, o 14º com a camisa do Peixe em 221 jogos. Ele não marcava desde o dia 22 de outubro de 2024. Nesta data, o Peixe venceu o Ceará por 1 a 0, na Vila Belmiro, na Série B.

-Não sou muito de fazer gol, mas de vez em quando sai alguns, né? E acho que um belo gol, né? Vinha de algumas partidas abaixo, graças a Deus consegui dar a volta por cima e agora estou trabalhando muito para que eu possa ajudar a equipe ainda mais”, disse.

Diego Pituca marca pelo Santos depois de cinco meses e celebra recomeço na Série A. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Pituca entrou no segundo tempo da partida e ajudou o time a melhorar o desempenho, chegando a ficar na frente do placar ao fazer o gol.

-Acho que todo mundo é importante. Os que jogam, os que ficam no banco. Acho que eu e o Thaciano conseguimos entrar, fazer gol e todos que entraram ajudaram. Não era o resultado que a gente queria, fomos para vencer, mas é continuar trabalhando para que possamos fazer um grande jogo contra o Fluminense - ressaltou o volante.

O que vem pela frente:

O Santos volta aos treinos na manhã desta quarta-feira (09), no CT Rei Pelé. O Alvinegro entra em campo no próximo domingo (13), contra o Fluminense, no Maracanã, às 18h30. A principal novidade na lista de relacionados será o atacante Neymar, que retorna ao time depois de se recuperar de um edema na coxa esquerda.