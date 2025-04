Confira como foi o retorno de Neymar aos treinos com o elenco do Santos

O Santos voltou aos treinos nesta terça-feira (08), no CT Rei Pelé, depois de um dia de folga. A principal novidade foi o retorno do atacante Neymar.

O elenco recepcionou o craque no 'corredor polonês' e a imprensa acompanhou o aquecimento no gramado dos jogadores.

O camisa 10 ficou mais de um mês de fora dos treinos realizando um trabalho de fortalecimento muscular. A expectativa é de que ele retorna diante do Fluminense, no próximo domingo (13), no Maracanã.

Ele se lesinou no dia 2 de março, contra o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 do Peixe.

O lateral-direito Aderlan também está próximo de retornar ao time do Alvinegro depois de quase um ano. Ele tem apenas 16 jogos com a camisa do clube. O jogador de 34 anos sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo. Ele treinou normalmente com o grupo nesta terça-feira (08).

O atacante venezuelano Soteldo ficou na academia e não participou dos treinos no gramado. Ele retornou ao Peixe no jogo contra o Bahia depois de ter sido poupado na estreia do Brasileirão.

Relembre a lesão de Neymar:

O craque retornou aos treinos com o elenco depois de 33 dias e se mostrou alegre e participativo nas atividades. Neymar até então fazia trabalhos na academia voltados para o fortalecimento muscular, sendo acompanhado pelo Departamento Médico do Santos e seu staff.

Ele sentiu um edema na região posterior da coxa esquerda e ficou de fora da semifinal, contra o Corinthians. Depois, exames apontaram uma lesão muscular sem ruptura de fibras. Ele também perdeu o amistoso contra o Coritiba e dois jogos pela Seleção Brasileira.

Pelo Brasileirão, não entrou em campo nos empates diante do Vasco e do Bahia. O elenco do Alvinegro volta a treinar nesta quarta-feira (09) pela manhã, no CT Rei Pelé.

