Em entrevista ao podcast "Benja Me Mucho", o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, revelou que, após fechar a contratação do meia-atacante Neymar, quase 10 anos depois de sua saída, precisou ir ao pronto-socorro devido a um pico de pressão alta.

Marcelo Teixeira explicou que a contratação de Neymar aconteceu em meio a um período complicado para o Santos, com o time em baixa e com os torcedores ‘machucados’.

- Eu vim aqui no Dr. Calil com pressão alta, a minha pressão foi a 21x10. Eu chorava, chorava de emoção. O Marcelinho: 'O que está acontecendo, papai? Algum problema?' Como você imaginaria trazer o Neymar? O Santos estava em um momento muito triste, torcedor machucado - disse Marcelo Teixeira.

O cartola também falou sobre a reação da torcida na Vila Belmiro, destacando o impacto positivo da chegada do jogador. Teixeira descreveu o clima de festa e a energia da torcida, mesmo em meio à chuva.

- "Impressionante o que vimos na Vila. Fico arrepiado. Aquela chuva parecia uma benção. Um toró e todo mundo ali, aquela festa, aquela alegria, aquele colorido todo da Vila. Um ano antes, o Pelé foi sepultado ali, né?! Daqui a pouco, o Santos caiu. Coisas assim, uma em cima da outra para o santista - completou.

Neymar assinou com o Santos por seis meses (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Retorno de Neymar aos jogos do Santos

O camisa 10 disputou até o momento sete jogos, com três gols marcados e três assistências. Neymar, no entanto, sofreu uma lesão, um edema na região posterior da coxa esquerda, e ficou de fora da semifinal contra o Corinthians. Depois, exames apontaram uma lesão muscular sem ruptura de fibras. Ele também perdeu o amistoso contra o Coritiba e dois jogos pela Seleção Brasileira.

Pelo Brasileirão, não entrou em campo nos empates diante do Vasco e do Bahia. A expectativa é de que ele retorna diante do Fluminense, no próximo domingo (13), no Maracanã.