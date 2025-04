Neymar e Soteldo desfalcam treino do Santos nesta quarta-feira

O Santos treinou na manhã desta quarta-feira (09) no CT Rei Pelé, de olho no confronto diante do Fluminense, no próximo domingo (13), marcado para o estádio do Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

As principais ausências foram Neymar e Soteldo. Ambos ficaram na academia, realizando atividades de força. A tendência é que o camisa 10 retorne nesta quinta-feira (10). Já o venezuelano, que sofre com um desconforto muscular, ainda é dúvida.

Por fim, o zagueiro Zé Ivaldo foi ao gramado, mas fez apenas fortalecimento e não trabalhou com bola.

Caixinha comanda treino técnico

O comandante do Santos dividiu a atividade novamente em duas etapas: treino tático e técnico, com foco especial em finalizações.

A expectativa é que o treinador comece a esboçar o time que entra em campo contra o Fluminense nesta quinta-feira (10), em atividade às 10h, fechada à imprensa.

continua após a publicidade

O Peixe retornou à elite do futebol brasileiro, mas não venceu no torneio nacional. Nas duas primeiras rodadas, perdeu para o Vasco, fora de casa, e empatou diante do Bahia, na Vila Belmiro.

Soteldo também desfalcou o treino do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Relembre a lesão de Neymar:

Neymar sentiu um edema na região posterior da coxa esquerda e ficou de fora da semifinal, contra o Corinthians. Depois, exames apontaram uma lesão muscular sem ruptura de fibras. Ele também perdeu o amistoso contra o Coritiba e dois jogos pela Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

Pelo Brasileirão, não entrou em campo nos empates diante do Vasco e do Bahia. O elenco do Alvinegro volta a treinar nesta quarta-feira (09) pela manhã, no CT Rei Pelé.