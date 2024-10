Quantos pontos faltam para o Santos subir à Série A? Veja prognóstico

Torcida do Santos está na expectativa pelo acesso (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 06:45 • Rio de Janeiro

A torcida do Santos ficou muito incomodada com a derrota do time para o Goiás, na segunda-feira, que impediu a equipe da Vila Belmiro de voltar à liderança da Série B. O tropeço fora de casa levou inclusive os mais céticos a considerar que o time corre o risco de nem subir este ano. Mas, afinal, quantos pontos faltam para o Santos retornar à elite do futebol brasileiro?

Se depender do histórico recente, o Santos precisa somar pelo menos mais 11 pontos nos 24 que ainda tem por disputar — aproveitamento de 45,8%, bem abaixo dos atuais 58% que o time conquistou até a 30ª rodada da Série B.

Isso porque 64 pontos foram suficientes para garantir o acesso nas últimas oito temporadas. Em cinco delas, aliás, nem foi preciso tanto: em 2016, o Bahia retornou à Série A com 63 pontos, enquanto que o Vasco (2022) e o Atlético-GO (2019) subiram com 62 pontos. O Cuiabá, por sua vez, alcançou a elite com 61 (2020), e o Goiás precisou de apenas 60 pontos dois anos antes para ter direito de disputar o Brasileirão de 2019.

Assim, com seus atuais 53 pontos, o Santos precisa vencer quatro dos seus últimos oito jogos para subir com alguma margem de conforto. Nesse caso, o time ultrapassaria a linha de corte dos últimos oito anos e chegaria a 65 pontos — número que foi suficiente para garantir o acesso em 17 das 18 edições da Série B disputadas em formato de pontos corridos com 20 equipes.

Recorde de pontos para acesso é improvável

Nesse período, a única exceção foi vista em 2012. Naquele ano, o Vitória precisou de incríveis 71 pontos e 21 triunfos para retornar à elite. Para se ter uma ideia, naquela edição o São Caetano fez os mesmos 71 pontos, mas terminou em quinto por ter uma vitória a menos.

A chance de essa soma se repetir este ano, porém, é muito improvável. Isso porque apenas cinco equipes podem chegar a 71 pontos, sendo que uma delas, o América-MG, precisaria vencer todos os jogos que restam.