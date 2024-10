Jogadores com mais jogos pelo Santos: veja o top 10 da história

Pelé é o atleta com mais jogos pelo Santos. (Foto: Santos FC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 15:46 • São Paulo

O Santos é um clube marcado por glórias e ídolos imortais. Os jogadores que têm mais jogos pelo Santos são aqueles que contribuíram para a construção dessa história, incluindo nomes lendários que ajudaram o clube a conquistar títulos importantes.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mais jogos pelo Santos

Veja o top 5 jogadores com mais jogos pelo Santos

1. Pelé – 1.116 jogos

Pelé, o "Rei do Futebol", é o jogador com mais jogos pelo Santos, com 1.116 partidas entre 1956 e 1977. Ele é o maior ídolo da história do clube e do futebol mundial, tendo conquistado tudo com a camisa santista.

2. Pepe – 741 jogos

Pepe, o "Canhão da Vila", disputou 741 jogos pelo Santos entre 1954 e 1969. Ele é o segundo maior artilheiro da história do clube e foi um dos grandes companheiros de Pelé.

3. Zito – 733 jogos

Zito, o eterno capitão, jogou 733 partidas pelo Santos. Ele é lembrado por sua liderança e papel fundamental nas conquistas do clube, incluindo as Libertadores e Mundiais.

4. Lima – 692 jogos

Lima, um dos jogadores mais versáteis do Santos, disputou 692 jogos. Ele atuou em várias posições e foi fundamental em um dos períodos mais vitoriosos do clube.

5. Dorval – 610 jogos

Dorval, ponta-direita, jogou 610 vezes pelo Santos e foi parte do ataque lendário dos anos 60. Ele conquistou inúmeros títulos e é um dos maiores ídolos da história do clube.

Veja quem completa o top 10 com mais jogos pelo Santos

6. Edu – 584 partidas

Edu, ponta-esquerda, é outro nome marcante, com 584 partidas pelo Santos. Ele encantou a torcida com sua habilidade e foi fundamental nas conquistas dos anos 60 e 70.

7. Clodoaldo – 512 partidas

Clodoaldo, meio-campista, jogou 512 vezes pelo Santos. Ele é lembrado por sua habilidade em campo e por ser o sucessor de Zito no meio-campo santista.

8. Tite – 472 partidas

Tite, ponta-esquerda, jogou 472 partidas pelo Santos entre as décadas de 50 e 60. Ele é lembrado por seu estilo técnico e habilidade no ataque.

9. Léo – 456 partidas

Léo, lateral-esquerdo, é um dos ídolos recentes do Santos, com 456 jogos. Ele conquistou títulos como o Brasileirão e a Libertadores, sendo querido pela torcida.

10. Coutinho – 450 partidas

Coutinho, um dos grandes parceiros de Pelé, jogou 450 vezes pelo Santos. Ele é lembrado por sua habilidade e por ter sido parte de um dos maiores times da história do futebol.

Esses jogadores representam a essência e a história do Santos, com cada um deles deixando sua marca no clube.