Após derrota do Santos, Giuliano dispara: ‘Não jogamos para vencer’

Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 23:31 • Goiânia (GO)

O Santos sofreu a derrota para o Goiás, por 3 a 1, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo era a oportunidade do Alvinegro Praiano assumir a liderança da competição, visto que o líder Novorizontino tropeçou na rodada. O capitão Giuliano falou ao final da partida sobre o desempenho negativo da equipe de Fábio Carille.

- A verdade é que hoje nós não jogamos para vencer. Fizemos um jogo muito abaixo. A gente sabia que ia ser difícil, a equipe do Goiás jogava pressionada, precisando vencer para lutar por alguma maior no campeonato. Era um jogo decisivo para nós, nós entramos em uma intensidade mais baixa, em uma rotação mais baixa que o adversário. E aí sofremos, pagamos pelos dois primeiros gols que sofremos. Depois a gente fez o gol, entramos no jogo. No segundo tempo, acho que no nosso melhor momento, nós tomamos o terceiro gol. E aí ficou bastante difícil. A gente ainda teve algumas jogadas, algumas oportunidades, mas hoje nós não merecemos vencer - disparou Giuliano.

Com o resultado, o Santos quebra a sequência de invencibilidade. A equipe de Carille perde a chance de assumir a liderança da Série B e permanece na segunda posição com 53 pontos.