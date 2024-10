Carille sofre com vaias e críticas após Santos desperdiçar chance de liderar

Santos vê chance de se tornar líder escapar (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 05:45 • Goiânia • Atualizada em 09/10/2024 - 08:30

O técnico do Santos, Fábio Carille, viu a liderança do Campeonato Série B passar perto, mas não conseguiu agarrar a oportunidade. O Peixe perdeu por 3 a 1 para o 11° colocado na tabela, o Goiás, na última segunda-feira (7). Caso tivesse vencido, ou até mesmo empatado, a equipe alvinegra seria líder do campeonato.

Durante a saída do estádio Hailé Pinheiro, Carille foi vaiado pela torcida insatisfeita com o trabalho do técnico, que não tirou a culpa dos jogadores.

- É um grupo. Todo mundo está no mesmo barco - comentou o comandante durante a coletiva.

O técnico também analisou o desempenho do time e comentou sobre o início devagar dos jogadores em campo, que aos 13 minutos do primeiro tempo já perdia por 2 a 0.

Mesmo vivendo um momento conturbado na equipe, o treinador deve permanecer no cargo até o final da temporada. Ao todo foram 15 vitórias, seis empates e sete derrotas do Peixe na temporada. O presidente do clube santista, Marcelo Teixeira, também se pronunciou e não escondeu o descontentamento com o desempenho e a postura adotada pela equipe na partida.

Em resposta, Carille fez questão de defender o seu trabalho e explicar seus motivos para não atender a imprensa nos últimos jogos da equipe na Vila Belmiro.

O Santos enfrenta o Mirassol neste sábado (12), às 17h30 (horário de Brasília), na Vila Viva Sorte, em confronto direto pela liderança do campeonato, válido pela 31° rodada.