Santos perde para o Goiás e desperdiça chance de liderar a Série B

Publicada em 07/10/2024 - 22:58 • São Paulo (SP)

O Santos entrou em campo contra o Goiás, no Estádio da Serrinha, em Goiânia, nesta segunda-feira (7), precisando apenas do empate para assumir a liderança da Série B. Porém, com o começo arrasador, o Goiás abriu 2 a 0 em apenas 14 minutos, viu o Santos descontar no fim do primeiro tempo, mas voltou a marcar na segunda etapa para vencer por 3 a 1 a partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com o resultado, o Santos estaciona nos 53 pontos e perde a chance de assumir a liderança da Série B, que continua com o Novorizontino, que tem 54 pontos. O Goiás vai aos 41 pontos, está na 11ª posição e ainda sonha com o acesso à primeira divisão.

➡️ Santistas ficam na bronca com desempenho do time contra o Goiás

Como foi a partida

O jogo começou em um ritmo veloz. O Goiás começou de forma avassaladora, marcando dois gols com Rildo. O primeiro surgiu após rebote do goleiro Gabriel Brazão, aos 9 minutos. O segundo saiu aos 14, quando Rildo recebeu na entrada da área e chutou no canto de Brazão.

Após os gols, o Goiás adotou postura mais defensiva, apostando nos contra-ataques. Mas os donos da casa chamaram muito o Santos para dentro de seu campo. Já na parte final do primeiro tempo, o time paulista aproveitou pênalti cometido por Sander, que precisou da intervenção do VAR, e diminuiu o placar, aos 41 minutos, com Giuliano. O Santos ensaiou a pressão, mas não conseguiu empatar.

Como era de se esperar, o gol no fim da primeira etapa deu ânimo para o Santos, que partiu em busca do empate nos 45 minutos finais. Só que a zaga vacilou, aos 16, e Wellington chutou para ampliar: Goiás 3 a 1.

Carille mandou o Santos ao ataque com as estradas de Serginho, Julio Furch e Pedrinho. Mas o máximo que conseguiu foi ameaçar nas bolas aéreas, enquanto dava o contra-ataque para os donos da casa. Só que o placar não se alterou e agora o Santos volta suas forças para conseguir a pontuação necessária para garantir o acesso à elite do futebol nacional em 2025.

O que vem por aí

O Santos volta a campo no sábado (12), quando recebe o Mirassol, na Vila Belmiro, às 18h30m.

Já o Goiás tem o clássico contra o Vila Nova, domingo (13), às 18h30m, em casa.

✅ FICHA TÉCNICA

Goiás 3 x 1 Santos

30ª rodada - Campeonato Brasileiro - Série B

📆 Data e horário: segunda-feira, 7 de outubro de 2024, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Estádio da Serrinha, Goiânia (GO)

🥅 Gols: Rildo, 9' e 14'/1ºT, e Welliton, 16'/2ºT (GOI); Giuliano, 41'/1ºT (SAN)

🟨 Cartões amarelos: Rafael Gava e Welliton (GOI); JP Chermont e João Schmidt (SAN)

🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

🚩 Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE)

🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

GOIÁS (Técnico: Vágner Mancini)

Tadeu; Dieguinho , Lucas Ribeiro, Reynaldo e Sander; Marcão, Rafael Gava (Breno Herculano) e Juninho; Welliton Mateus, Edu (Thiago Galhardo) e Rildo (Jhon Vásquez).



SANTOS (Técnico: Fábio Carille)

Gabriel Brazão; JP Chermont (Rodrigo Ferreira), Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca (Serginho) e Giuliano; Otero (Laquintana), Guilherme (Pedrinho) e Wendel Silva (Julio Furch).