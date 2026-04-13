Cuca avalia rodagem no Santos e prega cautela com Neymar: 'Não precisa jogar os 90 minutos'

O técnico Cuca sabe da maratona de jogos que o Santos terá pela frente, já que, em dez dias, o Peixe estreia na quinta fase da Copa do Brasil, mais uma competição a ser conciliada com o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana.

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Na última semana, o Alvinegro Praiano fez uma viagem casada de seis dias para enfrentar o Flamengo, no Rio de Janeiro, e o Deportivo Cuenca, no Equador. Por isso, após a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, no último sábado (11), o treinador concedeu um dia de folga ao elenco santista.

Neymar não atuou nas duas partidas e permaneceu treinando normalmente no CT Rei Pelé e também em sua residência, projetando uma longa sequência de jogos até a pausa das competições para a Copa do Mundo.

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Cuca falou sobre o assunto e adiantou que não pretende sacrificar o jogador, como ocorreu no ano passado sob o comando de Juan Pablo Vojvoda na luta da equipe contra o rebaixamento.

— O Neymar está evoluindo jogo a jogo. Ele ficou aqui para trabalhar e treinou forte. Hoje já deu para ver uma desenvoltura bem melhor, e a tendência é evoluir com a sequência de partidas. Não precisa jogar sempre os 90 minutos, é até arriscado, mas, se ele aguentar, é melhor. Vamos esperar, descansar amanhã, trabalhar na segunda-feira para jogar na terça e assim sucessivamente. A gente fica feliz em vê-lo desfrutando também do jogo como desfrutou hoje - comentou.

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Neymar acumula sete jogos com a camisa do Santos nesta temporada. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Rodízio?

Com o curto intervalo entre as partidas, o técnico Cuca não descartou rodar o elenco do Santos nos próximos compromissos.

— A intensidade não é fácil de manter. Então, você tem que rodar, tem que colocar os jogadores que estão mais descansados. Em alguns momentos, não é necessário jogar os 90 minutos sempre com o mesmo time. É preciso força de grupo. Isso a gente vai fazer conforme a necessidade. Ainda há muitos jogadores que vão produzir e jogar. Atletas que não estão tendo oportunidade, daqui a pouco serão chamados e vão mostrar que estão bem treinados e que podem fazer bons jogos também - declarou

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