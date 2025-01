Plano de Sócio-Torcedor do Santos esgota em meio à expectativa por Neymar

Neymar está muito próximo de voltar ao Santos. Nesta segunda-feira (27), o Al-Hilal, da Arábia Saudita, rescindiu o contrato com o craque, aumentado a expectativa dos torcedores do Alvinegro Praiano. O Peixe anunciou o esgotamento para novas adesões no plano Black do programa de Sócio-Torcedor do clube.

Neymar se manifesta nas redes e agita torcedores do Santos

Atualmente, o programa Sócio Rei, que oferece facilidades na compra de ingressos e outras vantagens para os associados, possui 53.917 adesões. Há três pacotes disponíveis: Black, o mais caro, que oferece 100% de desconto na compra de entradas para a Vila Belmiro; Gold, que oferece 75% de desconto; e Silver, o mais barato, que garante 50% de desconto.

Por oferecer garantia de ingressos, a diretoria do Santos destinava cerca de 5 mil ingressos ao plano Black antes mesmo da contratação de Neymar. No entanto, o serviço foi esgotado após os rumores sobre a chegada do atacante.

Nos últimos dez dias, o número de sócios do Santos aumentou em 4 mil. Na noite desta segunda-feira (27), o site apresentou instabilidades e a plataforma ficou fora do ar. A Vila Belmiro possui capacidade para 16.798 pessoas.

As vendas de entradas para clientes dos pacotes mais baratos é feito em cima do 'rating', uma pontuação que privilegia os torcedores que mais frequentas jogos na Vila Belmiro, incentivando uma competição por ingressos.

Neymar está perto de voltar a jogar pelo Santos (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Retorno do ídolo

Restam apenas detalhes para Neymar ser anunciado como novo jogador do Peixe. O Santos quer firmar um contrato até o final da temporada, enquanto o craque acena por um acordo válido por seis meses. As negociações são conduzidas por representantes do clube e o pai do atleta.

Apesar do conflito, a expectativa é de que as partes cheguem a um consenso e o jogador seja anunciado nos próximos dias. A tendência é de que o anúncio aconteça a partir da quarta-feira (29), quando Neymar virá ao Brasil.