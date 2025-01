O mundo do futebol só fala em um assunto: Neymar no Santos. O brasileiro rescindiu seu contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, na segunda-feira (27) e está livre no mercado para assinar com o Peixe. Nesse sentido, a imprensa internacional registrou as movimentações do craque na madrugada europeia.

Na capital da Espanha, o "Marca" destacou a saída de Neymar como a principal notícia da noite, com ênfase no expressivo valor da rescisão: 62 milhões de euros, cerca de R$ 382 milhões. Ao lado do valor, o jornal escreveu "adeus e obrigado" a passagem do jogador. Na mesma cidade, o diário "As" ressaltou que o retorno do craque acontece na mesma temporada em que o Peixe volta à elite do futebol brasileiro, após a conquista da Série B em 2024.

Na Cataunha, região a qual Neymar teve destaque com a camisa do Barcelona por quatro temporadas entre 2013 e 2017, a notícia gerou repercussão nos dois principais jornais: "Mundo Deportivo" e "Sport". No primeiro veículo, a chegada do brasileiro ao Santos foi apresentada como uma forma de recuperar o nível suficiente para almejar disputar a Copa do Mundo de 2026.

Por outro lado, o diário "Sport" analisou a rescisão de contrato de Neymar com o Al-Hilal como uma "ruína faraônica" . A manchete do jornal é "Neymar, um fracasso cronológico". No entanto, o jornal afirma que a volta de Neymar ao Santos pode ser um sinal nostálgico positivo para os torcedores.

O príncipe chamado ao trono nunca quis ser rei, perdendo-se em caminhos sem conduzindo à glória. Hoje, Neymar volta para casa com o simples propósito de ser feliz, um final perfeito para uma carreira, próprio de uma lenda do futebol, apesar de tudo. Sport, sobre Neymar no Santos

Na França, onde Neymar deixou o PSG há dois anos, o "L'Équipe" não fez uma grande cobertura da notícia, que foi ofuscada pela demissão do técnico do Lyon. A rescisão com o clube saudita foi mencionada apenas na seção de mercado de transferências.

