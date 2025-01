São Bernardo recebe o Santos, nesta quarta-feira (29), em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília) e as equipes entram em campo no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo (SP). O confronto será transmitido pela CazéTV, no YouTube, além do pacote de streaming "Paulistão+", pelo UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV. ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

continua após a publicidade

Como chegam os clubes?

Apesar do início vitorioso, o Santos enfrenta uma sequência sem vitórias, com um empate e duas vitórias seguidas. Na tabela do Grupo B, o Peixe acumula quatro pontos e é o vice-líder, logo atrás do Guarani, que está com sete pontos.

Do outro lado, o São Bernardo faz excelente campanha e está na liderança do Grupo D, com nove pontos. Após quatro partidas disputadas, o clube registra um saldo de três vitórias e apenas uma derrota, vencendo do Palmeiras, que tem duas vitórias, um empate e uma derrota, com sete pontos.

continua após a publicidade

➡️ O que falta para Neymar assinar e voltar a ser jogador do Santos

Confira as informações do jogo entre São Bernardo e Santos

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO X SANTOS

5ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de janeiro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo (SP)

📺 Onde assistir: UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV (Paulistão+), e CazéTV

🟨 Arbitragem: João Vitor Gobi

🚩Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho e Leandro Matos Feitosa

📺 VAR: Ilbert Estevam da Silva

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO BERNARDO (Técnico: Ricardo Catalá)

Alex Alves; Hélder, Matheus Salustiano e Pedro Carrerette; Rodrigo Ferreira, Lucas Lima, Romisson e Pará; Léo Jabá, Guilherme Queiroz e Fabrício Daniel.



SANTOS (Técnico: Pedro Caixinha)

Gabriel Brazão; JP Chermont, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, João Schmidt (Hyan) e Diego Pituca; Miguelito, Guilherme e Tiquinho (Meirelles).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte