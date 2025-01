Neymar se manifesta nas redes e agita torcedores do Santos

Neymar se despediu oficialmente do Al-Hilal na manhã desta terça-feira (28) através de uma postagem nas redes sociais. O gesto aconteceu um dia após a divulgação do clube saudita da rescisão contratual do atleta. A postagem do jogador fez a torcida do Santos ir à loucura na web com o possível retorno do ídolo ao clube.

continua após a publicidade

➡️ ‘Meu trono está vazio’. Saiba o que Pelé ‘falou’ para Neymar

➡️ ‘Fracasso’: imprensa europeia destaca saída de Neymar do Al-Hilal e futuro no Santos

Até o momento, o destino mais provável do atacante é o clube paulista. Os dirigentes do Alvinegro praiano buscam acertar os detalhes contratuais nos próximos dias para oficializar a transação ainda nesta janela de transferência.

Vale destacar, que a rescisão do jogador com o Al-Hilal era o principal impecílio para o negócio não ser concluído. Com o camisa 10 e o clube saudita chegando a um acordo, os caminhos ficam abertos para o meia acertar o retorno ao Santos. O cenário fez a torcida do clube comemorar nas redes sociais; veja abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O que falta para Neymar ser anunciado no Santos?

O camisa 10 ainda precisa resolver os últimos trâmites da rescisão com o Al Hilal, como a assinatura do rompimento do vínculo e outras burocracias. Só após resolver essas questões é que Neymar vai deixar a Arábia Saudita e voltar para o Brasil.

Depois disso, o atleta irá se juntar ao santos para definir os detalhes do contrato. O Peixe quer que o vínculo seja até o final do ano, enquanto Neymar acena com um acordo válido por seis meses. Existe também a possibilidade do clube aceitar a condição do atleta, mas buscar uma nova extensão contratual para até a Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade