Com celulares proibidos, Yamal prepara mega festa de aniversário e preocupa mãe

Promessa do futebol mundial, Lamine Yamal completa 18 anos no domingo (13) e o espanhol vai comemorar com uma grande festa na noite deste sábado (12). O jogador do Barcelona, no entanto, não quis revelar muitos detalhes do evento, e toda a celebração está atualmente cercada de segredo. Na verdade, o jovem jogador espera que continue assim, em sigilo. Será proibida a entrada de celulares no local. A informação foi dada pelo jornal português 'Record'.

Lamine Yamal, comandado por Flick, teve excelente temporada (Foto: Reprodução/Lamine Yamal)

A festa de Yamal acontecerá em um iate de luxo e contará com a presença de diversas figuras famosas. Contudo, nos últimos dias, veículos da TV espanhola chegaram e informar que o jovem queria contratar 12 prostitutas para o evento, onde estariam proibidas de utilizar os celulares. O craque do Barcelona ainda vai pagar a viagem, acomodação e alimentação de todos, segundo o jornal espanhol 'Marca'.

Após a veiculação da informação, a imprensa destacou o lamento e a preocupação de Sheila Ebana, mãe do craque do Barcelona, com o estilo de vida do filho e as repercussões que o mesmo poderá ter no futuro.

A preocupação da mãe tem aumentado devido ao estilo de vida que Yamal tem adotado nestas férias. Ainda sendo menor de idade, o jogador passou as últimas semanas em viagens com passagens por Sicília, Brasil, Marbella, Ibiza e Shangai.

Com Yamal, Neymar joga futevôlei e organiza pagode em mansão (Foto: Reprodução)

No Brasil, inclusive, Yamal esteve com Neymar, seu ídolo no futebol. Os jogadores participaram de uma resenha, organizada pelo próprio brasileiro. Nas redes sociais, eles compartilharam momentos em um pagode e também em uma partida de futevôlei.