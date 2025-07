O Flamengo enfrenta o São Paulo na tarde deste sábado (12) pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro e o jogo acontece no Maracanã a partir das 16h30. Nesta tarde, o Rubro-Negro divulgou os jogadores relacionados para o jogo.

continua após a publicidade

Como o Lance! já havia noticiado, o atacante Pedro não integrará o elenco do Flamengo no duelo com o Tricolor Paulista. O atacante não foi incluído na lista por uma decisão da comissão técnica do Flamengo.

O motivo da ausência do camisa 9 passa por uma escolha da comissão técnica de Filipe Luís, que não está satisfeita com o desempenho do jogador nos treinos. O centroavante, aliás, não participou das atividades com o grupo na sexta-feira. Pedro realizou atividades na academia do Ninho do Urubu. Posteriormente, foi ao gramado, mas não treinou com os demais jogadores.

continua após a publicidade

➡️ Pedro se sente exposto e incomodado no Flamengo; entenda

Confira os relacionados do Flamengo para o jogo contra o São Paulo

Flamengo divulga lista de relacionados para jogo contra o São Paulo (foto: Reprodução / X)

➡️ Jorginho, meia do Flamengo, comenta expectativa por estreia no Brasil: ‘Muito especial’

➡️ Flamengo 5 x 1 São Paulo no Brasileirão 2021; show de Bruno Henrique

Além de Pedro, Matheus Gonçalves também não foi relacionado para o jogo do Flamengo deste sábado. O jovem revelado pelo clube carioca tem negociações em andamento com o Cruzeiro e pode deixar o time carioca em breve.

continua após a publicidade

No meio da semana, o camisa 20 integrou o elenco sub-20 do Flamengo no jogo contra o Botafogo. Ele foi o grande destaque da partida e marcou os dois gols do Rubro-Negro na partida, que terminou empatada por 2 a 2.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo