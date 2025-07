Ramón Sosa faz primeiro treino com elenco em reapresentação do Palmeiras; veja como foi

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta sexta-feira (11), na Academia de Futebol, após uns dias de folga depois da disputa do Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos. Com a participação do atacante paraguaio Ramón Sosa, contratado nesta semana junto ao Nottingham Forest-ING, o elenco iniciou a preparação para enfrentar o Mirassol, na quarta-feira (16), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Palmeiras investe mais de R$ 400 milhões em atacantes em 2025

Sosa realizou parte do treino integrado ao grupo e complementou com uma atividade física à parte. Já o meia Mauricio realizou atividades à parte no gramado após realizar um procedimento programado no ombro direito.

Além dele, Giay, que sofreu uma entorse no joelho direito durante o torneio, também seguiu um cronograma de trabalho em separado no campo, enquanto Piquerez, em decorrência de uma cirurgia dentária, ficou na área interna, assim como o zagueiro Murilo, que se recupera de uma lesão na coxa esquerda.

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

No geral, a comissão técnica liderada por Abel Ferreira comandou um trabalho técnico de pressão na marcação, posse de bola e passes, seguido de um jogo em campo reduzido. O atacante Riquelme Fillipi e o lateral-esquerdo Arthur, ambos do Sub-20, estiveram presente.

Esta será a primeira vez que Palmeiras e Mirassol se enfrentarão por uma competição que não seja o Campeonato Paulista – até hoje, todos os 15 duelos foram pelo torneio estadual. O Verdão vem de três vitórias seguidas sobre o rival (maior série da história do confronto), sendo duas em Mirassol (em 2023 e 2025) e uma em Barueri (2024).

